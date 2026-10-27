Emniyetten dijital dolandırıcılık uyarısı: Bu mesajlara dikkat

Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık kazancını ilk kez açıkladı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla hakkında ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen Sadettin Saran, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Saran, yazışmaların şaka ve geyikten ibaret olduğunu savunarak, “Hayatımın en utanç verici günü bugün” ifadelerini kullandı. Saran, mahkemede aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu da beyan etti.