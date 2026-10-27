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Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık kazancını ilk kez açıkladı

Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık kazancını ilk kez açıkladı

15:10, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 15:26, 27/10/2026, Salı
DHA
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Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık kazancını ilk kez açıkladı
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakim karşısına çıkacak

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla hakkında ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen Sadettin Saran, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Saran, yazışmaların şaka ve geyikten ibaret olduğunu savunarak, “Hayatımın en utanç verici günü bugün” ifadelerini kullandı. Saran, mahkemede aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu da beyan etti.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunmasını yapan Saran, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Söz konusu yazışmaların şaka amacı taşıdığını öne süren Saran, evinde ve Assos’taki bahçesinde herhangi bir madde bulunmadığını söyledi.

“Ne kullandım ne de yetiştirdim”

Mahkemede savunma yapan Saran, söz konusu yazışmaların aralarındaki ilişkiden kaynaklandığını ve izledikleri bir film üzerine yaptıkları şakadan ibaret olduğunu savundu.

Saran, “Daha önce belirttiğim gibi ne bahsi geçen maddeyi yetiştirdim ne kimseye verdim. Bu diyaloglar tamamen aramızda gelişen ilişkiden kaynaklanan ve ilişkimiz sürecinde adını hatırlamadığım izlediğimiz bir filmle ilgili yaptığımız bir geyikten ibarettir. Assos’taki bahçemde de bir şey bulunamadı. Bu yazışma tamamen geyik ve şaka. Ne kullandım ne yetiştirdim ne de sattım. Bahçemde, evimde hiçbir şey bulunmadı” ifadelerini kullandı.

“Hayatımın en utanç verici günü”

Mahkemede bulunmaktan dolayı üzüntü ve utanç duyduğunu dile getiren Saran, hayatı boyunca örnek bir insan olmaya çalıştığını belirtti.

Saran, “Sayın başkanım, ben burada olmaktan, sizin karşınızda olmaktan üzüntü ve utanç duyuyorum. Hayatımın en utanç verici günü bugün. Ben 67 ülkede iş yapan bir devlet memuru çocuğuyum. Sıfırdan geldim buraya. Hayatımla herkese örnek olmuş bir insanım. Haysiyetim, şerefim ve her şeyden çok sevdiğim kızım üzerine yemin ederim ki uyuşturucuyu ne kullandım ne de temin ettim” ifadelerini kullandı.

Aylık gelirini açıkladı

Duruşmada ekonomik durumuna ilişkin soruları da yanıtlayan Sadettin Saran, aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu beyan etti.

Test sonuçları pozitif çıkmıştı

Soruşturma sürecinde Adli Tıp Kurumu tarafından alınan örneklerde her iki ismin de test sonuçları pozitif çıkmıştı. Saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Saran, savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek bu sonucun Fenerbahçe başkanlık seçimi sürecinde kullandığı sakinleştirici ilaçlardan kaynaklandığını savunmuştu. Saran, 20 Aralık 2025 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

17 Aralık 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilen Ela Rümeysa Cebeci'nin Adli Tıp Kurumu testlerinin pozitif çıkması ve telefon şifresini yetkililere teslim etmesinin ardından 24 Nisan 2026'da tahliye edilmişti. Cebeci ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul etmiş ancak ticaretini yaptığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

Ela Rümeysa Cebeci duruşmaya katılmadı

Davanın diğer tutuklu yargılanan ismi spiker Ela Rümeysa Cebeci ise soruşturma kapsamında 17 Aralık 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık dört ay boyunca cezaevinde kalan Cebeci, 24 Nisan 2026 tarihinde tahliye edilmişti. Süreç boyunca Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testleri pozitif çıkan Cebeci'nin, soruşturma makamlarına cep telefonunu şifresiyle birlikte kendi rızasıyla teslim ettiği kayıtlara geçmişti. Bugün görülen davada Ela Rümeysa Cebeci duruşmaya katılmadı.

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Başlıklar :Sadettin Saranuyuşturucudava
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