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Bebek cinayetinde kan donduran itiraf: Kız olduğu için bırakmış

Bebek cinayetinde kan donduran itiraf: Kız olduğu için bırakmış

14:12, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 15:31, 25/10/2026, Pazar
DHA
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Bebek cinayetinde kan donduran itiraf: Kız olduğu için bırakmış
16 yıl önce bulunan bebek cesedinin sırrı çözüldü

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide ölü bulunan bebeğe ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin tutuklandığını bildirdi. Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde R.Ş, doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.

İçişleri Bakanlığıakanlıkndan yapılan açıklamada, "Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayet, polis ekiplerimizce yeniden ele alınarak aydınlatıldı." ifadesine yer verildi.

Onikişubat'ta 9 Aralık 2010 tarihinde boş arazide bulunan bebeğin, yapılan otopsi incelemesinde ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dosyanın yeniden ele alındığı ifade edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş genelindeki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan 8 bin 369 kişilik listenin incelendiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bebeğin bulunduğu bölgede yürütülen saha çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, şüpheli R.Ş, eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı. Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde R.Ş, doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklandı. İ.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Polis ekiplerimiz, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele alıyor, yıllar önce işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor."

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Başlıklar :İçişleri Bakanlığıbebek cesedifaili meçhul cinayet
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