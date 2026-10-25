Bebek cinayetinde kan donduran itiraf: Kız olduğu için bırakmış
İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide ölü bulunan bebeğe ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin tutuklandığını bildirdi. Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde R.Ş, doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.
İçişleri Bakanlığıakanlıkndan yapılan açıklamada, "Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayet, polis ekiplerimizce yeniden ele alınarak aydınlatıldı." ifadesine yer verildi.
Onikişubat'ta 9 Aralık 2010 tarihinde boş arazide bulunan bebeğin, yapılan otopsi incelemesinde ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dosyanın yeniden ele alındığı ifade edildi.
Polis ekiplerimiz, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele alıyor, yıllar önce işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor."