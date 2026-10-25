Bebek cinayetinde kan donduran itiraf: Kız olduğu için bırakmış

"Bebeğin bulunduğu bölgede yürütülen saha çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, şüpheli R.Ş, eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı. Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde R.Ş, doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.