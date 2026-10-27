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Üç ilde yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonu: 23 şirkete kayyım atandı

Üç ilde yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonu: 23 şirkete kayyım atandı

10:52, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:54, 27/10/2026, Salı
DHA
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Üç ilde yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonu: 23 şirkete kayyım atandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara, İstanbul ve Edirne merkezli 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 79 şüpheliden 55’i gözaltına alındı. Yaklaşık 21 milyar 319 milyon TL şüpheli işlem hacmi tespit edilen soruşturmada, 23 şirkete kayyım atandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sokaklarımızı suç örgütlerinden, gençlerimizi suç çetelerinden ve yasa dışı bahis tuzağından korumakta kararlıyız. Milletimizin huzurunu bozan, gençlerimizi suça yönlendiren, yasa dışı bahis faaliyetleriyle suç örgütlerine finansman sağlayan yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Hedefimiz açıktır; sokaklarımızı güvenli tutmak, gençlerimizi suç örgütlerinden korumak, yasa dışı bahis ağlarını çökertmek ve suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutmaktır. Bu doğrultuda bugün Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirilmiştir" dedi.

ANKARA'DA 55 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara’da düzenlenen operasyona ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Ankara merkezli 18 ilde 79 şüpheliye ve 23 şirkete yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yazılım ve çağrı merkezi hizmeti sağlayan yapılanmalar ile suç gelirlerinin şirketler ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına ilişkin para hareketleri incelenmiştir. Soruşturmanın mali boyutunda, MASAK raporuna göre şüpheli işlem hacminin 21 milyar 319 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alınmıştır. 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma kapsamında 23 şirkete kayyım atanmıştır" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 87 GÖZALTI

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin ise "Sosyal medya üzerinden temin edilen kişilerin mesajlaşma grupları aracılığıyla suç eylemlerine yönlendirildiğine ilişkin tespitler üzerine İstanbul merkezli 30 ilde, 34’ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 100 şahsa yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda 31’i adli süreçteki çocuk olmak üzere 87 şahıs gözaltına alınmış, 13 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

'1 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ'

Edirne merkezli soruşturmayı da açıklayan Gürlek, "Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında ise banka hesaplarında son bir ayda toplam 1 milyar TL işlem hacmi tespit edilen 12 şüpheliye yönelik Edirne merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ SÜRDÜRECEĞİZ'

Suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Bakan Gürlek, "Suçun türü, yöntemi veya faaliyet alanı ne olursa olsun, tüm suç örgütleri devletimizin gücünü görecektir. Suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutacak, faaliyet alanlarını daraltacak ve mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz. Soruşturmaları yürüten Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve katkı sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Suç örgütlerinin ve yasa dışı bahis ağlarının kökünü kazımak, sokaklarımızın huzurunu ve gençlerimizin geleceğini korumak için kararlılıkla mücadele edeceğiz" dedi.


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Başlıklar :akın gürlekAdalet BakanlığıOperasyon
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