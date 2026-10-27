Hastanelerde bir devir resmen kapandı: Milyonları ilgilendiren zorunlu işlem artık e-Nabız'dan yapılacak
Hastanelerde yıllardır süregelen evrak karmaşası ve imza telaşı tarihe karışıyor. Ameliyat masasına yatmadan veya önemli bir tıbbi müdahale geçirmeden önce önünüze konulan sayfalarca dolusu kağıtla uğraşma dönemi resmen sona erdi. Sağlıkta dijitalleşme adımı sayesinde, artık tüm rıza ve onay süreçleri saniyeler içinde doğrudan e-Nabız veya cep telefonunuz üzerinden halledilebilecek. Peki, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yeni sistem tam olarak nasıl işleyecek ve hastalar onaylarını nasıl verecek? İşte hastanelerde başlayan yeni dönemin merak edilen tüm detayları...
Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme adımlarına bir yenisi daha eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, hastanelerdeki büyük ameliyatlar ve tıbbi müdahaleler öncesi alınan ıslak imzalı rıza formları tarih oluyor. Vatandaşlar artık onay işlemlerini e-Nabız üzerinden veya SMS doğrulama koduyla kolayca tamamlayabilecek.
Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme kapsamında hazırlanan 'Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevzuata göre büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan bilgilendirilmiş rıza formu alınması zorunlu.
Yeni düzenlemeyle bugüne kadar kağıt üzerinde ve ıslak imzayla yürütülen rıza işlemleri elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar, tıbbi müdahale öncesinde kendilerine sunulan formları e-Nabız hesapları üzerinden inceleyerek rızalarını elektronik ortamda beyan edebilecek. İşlem öncesinde hastanın ve bilgilendirilmiş rıza sürecini yürüten sağlık meslek mensubunun kimliği doğrulanacak.
KISA MESAJLA DOĞRULAMA YÖNTEMİYLE RIZA VERİLEBİLECEK
Yönetmelik kapsamında vatandaşlar, doğrulanmış cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık şifreyle de bilgilendirilmiş rızalarını verebilecek. Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken veya sağlık durumu ya da engellilik nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu sağlık tesisindeki yetkili personele ileterek işlemlerini tamamlayabilecek. Kodun ilgili sağlık bilgi sistemine girilmesiyle hastanın rıza beyanı alınacak. Bu süreçte hasta ve ilgili sağlık meslek mensubunun kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek.
ELEKTRONİK RIZA KAYITLARI E-NABIZ'DAN GÖRÜLEBİLECEK
Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, Sağlık Bakanlığı'nın merkezi veri kayıt sistemine aktarılarak e-Nabız üzerinden vatandaşların erişimine sunulacak. Böylece vatandaşlar, elektronik ortamda verdikleri rızalara ilişkin kayıtlara e-Nabız hesaplarından ulaşabilecek.
Düzenleme kapsamında, hastanın tıbbi müdahale öncesinde yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi ile özgür iradesiyle karar vermesi ilkeleri korunacak.