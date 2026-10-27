8 ülkeden 63 firari getirildi
Son bir ayda kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi.
İçişleri Bakanlığı, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında Gürcistan’dan 49, Almanya’dan 5, Yunanistan’dan 3, Kırgızistan’dan 2, Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ’dan ise birer kişinin iadesinin sağlandığını açıkladı.
'YAKŞİLER'İN ELEBAŞI
Getirilen isimler arasında Yakşiler suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen Kerimcan Elalmış da yer aldı. Gürcistan’da 23 Ekim’de yakalanan Elalmış hakkında 29 yakalama emri bulunuyordu. Dosyaların 14’ü suç örgütü kurma, 9’u yağma, 3’ü yaralama, 2’si dolandırıcılık suçlamalarını kapsarken Elalmış, ruhsatsız silah bulundurma ve silah ticareti suçlarından da aranıyordu.
'SIFIR BİR'İN CENGO'SU
“Sıfır Bir” dizisindeki Cengo karakteriyle tanınan Cengizhan Yurdutek de Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi. “Sokağın Çocukları” ve “Kıyma” yapımlarında rol alan Yurdutek, 2024’te Kartal’daki dizi setine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Hakkında yaralama, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahis bağlantılı suçlamalardan 6 yakalama emri bulunuyordu.
SURVIVOR'DAN HİKMET TUĞSUZ
Survivor’ın 2019, 2022 ve 2025 sezonlarında yer alan Hikmet Tuğsuz da Gürcistan’dan Türkiye’ye getirildi. Tuğsuz hakkında nitelikli dolandırıcılık, yaralama, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya yayma, iftira ve cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarından 8 yakalama emri bulunuyordu.