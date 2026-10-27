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Avukat cübbesiyle yargıyı tehdit etti

Avukat cübbesiyle yargıyı tehdit etti

04:00, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Avukat cübbesiyle yargıyı tehdit etti
Sabih Kanadoğlu, Osman Korkut Kanadoğlu.

Önceki günkü İstanbul Barosu seçiminde adaylardan Prof. Dr. Osman Kanadoğlu hâkim ve savcıları tehdit etti. Osman Kanadoğlu’nun vesayetçi zihniyetin öncülerinden olan babası Sabih Kanadoğlu da 2007 yılındaki 367 krizinin mimarıydı.

Ümit Kocasakal’ın başkan seçildiği İstanbul Barosu seçimleri, skandal bir konuşmaya sahne oldu. Baro başkanlığına aday olan Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu, hâkim ve savcıları “Sizleri tek tek not ediyoruz” sözleriyle hedef aldı. Avukat Hakları Grubu adına başkanlık yarışına katılan Kanadoğlu, yargı mensuplarının kararlarını izlediklerini ve raporladıklarını belirttiği konuşmasında, iktidarı da “otoriter, hatta totaliter olma yönünde ilerlemekle” suçladı.

FİŞLEME TARTIŞMASI

Konuşmasında “Kürsüde görev yapan tüm hâkim ve savcılara sesleniyorum” diyerek yargı mensuplarına hitap eden Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadığını ve keyfî tutuklama kararları verdiğini ileri sürdüğü yargıçları hedef aldı. Kanadoğlu ardından da “Sizleri tek tek not ediyoruz. Sizin her kararınızı izliyoruz, bu kararlarınızı raporluyoruz” diye konuştu. Kararların hukuki gerekçelerini tartışmanın ötesine geçen ve “fişleme” olarak değerlendirilen bu sözler, hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

BABASI 367 KRİZİNİN MİMARIYDI

Osman Korkut Kanadoğlu’nun babası olan eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu da 2007’deki Cumhurbaşkanlığı seçimine damga vuran 367 krizini ortaya atan isimdi. Sabih Kanadoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aranan 367 oyun, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğunu savundu. Anayasa Mahkemesi’nin bu görüş doğrultusundaki kararıyla Abdullah Gül’ün aday olduğu ilk tur oylama iptal edildi. 28 Şubat sürecinde Genelkurmay brifinglerine de katılan Sabih Kanadoğlu’nun askerî vesayet dönemindeki tutumu ile oğlunun bugün yargı mensuplarına yönelttiği “Tek tek not ediyoruz” çıkışı, vesayet anlayışının ailedeki devamlılığını ortaya koydu.

SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanadoğlu’nun sarf ettiği sözler nedeniyle, içeriği ve bağlamı dikkate alınarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.


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Başlıklar :Tehditavukatyargı
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