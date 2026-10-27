Beş çalışanla 200 milyonluk vurgun

Kayyum atanan Halk TV’nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu’nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ihale almak için kurdurduğu şirketle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Mahiroğlu’nun, 5-6 çalışanı bulunan BUSTECH şirketiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 200 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

SÖYLEDİĞİ KİŞİYE DEVRETTİM

Mahiroğlu’nun ortağı Yusuf Yadoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Mahiroğlu’nun belediyelerden ihale almak istediğini söylediğini ancak halihazırda iş deneyim belgesi bulunan bir firması olmadığını ifade eden Yadoğlu, “Bu yüzden bir firma açmak istedi. Firmayı üzerine kurmak istediği kişi yurt dışından gelene kadar, ‘Bu firmayı kendi üzerine kurup bana devreder misin?’ dedi. Kardeşim Fatih Yadoğlu adına Cafer Mahiroğlu’na devretmek üzere BUSTECH isimli şirketi kurdum. Daha sonra Mahiroğlu’nun söylediği kişiye devrettim” dedi.

4 İHALENİN BEDELİ 435 MİLYON TL

2021 yılında kurduğu şirkete, İzmir’de kendi adına kayıtlı YST firması adına belediyeden aldığı çöp kamyonlarının bakım işini verdiğini kaydeden Yadoğlu, “Bu firma, YST isimli bana ait olan firmanın alt yüklenicisi olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöp transfer araçlarının bakım işini yapmıştır. 2024 yılında benim oradaki ihalem bitti. BUSTECH isimli firma şu an halihazırda aynı bakım onarım işine devam ediyor” diye konuştu.

HAK EDİŞLERİNİ ALAMIYORDU

Kendisine ait olan YST ve Beydağ firmaları ile aldığı 2021/523015, 2021/720591, 2022/1176588, 2023/1255886 numaralı ihalelerin tamamında alt yüklenicinin BUSTECH olduğu bilgisini veren Yadoğlu, “Bu almış olduğumuz ihalelerin toplam bedeli 435 milyon TL civarındadır. Buradan BUSTECH’in almış olduğu pay ise yüzde 40-50’sine tekabül etmiş, yani 200 milyon TL civarındadır. Bu paranın tamamını Cafer Mahiroğlu kazanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ihale alanların birçoğu Tunç Soyer döneminde hak edişlerini alamıyordu. Biz o dönem bütün bakiyemizi aldık, herhangi alacağımız kalmadı. Mahiroğlu bana Soyer’le iyi ilişkilerinin olduğunu söylerdi. Hak edişlerin alınış ve bize ödeniş sürecinde bu ilişkinin olduğunu net şekilde anladım” şeklinde konuştu.

5-6 KİŞİYLE YAPMA İMKÂNI YOK

BUSTECH’te teknik personel olarak çalışan Halit Akın da soruşturma kapsamında ifade verdi. O da şirkette 5-6 kişi çalıştığını, BUSTECH’in tek başına Yadoğlu’nun sahibi olduğu YST ve Beydağ’ın yapabileceği iş kapasitesine sahip olmadığını söyledi: “BUSTECH isimli firmanın şirket binası falan yoktur. Biz yaptığımız ihale işlemlerini tamamen YST firmasının yerinde yaparız. YST ve Beydağ’ın elemanları ile aynı işi yapardık. Onların sayısı bizden fazlaydı, hatırladığım kadarıyla 35-40 kadar elemanları vardı. Biz ise 5-6 kişiydik. İş yaparken giydiğimiz personel kıyafetleri bile YST firmasına aitti. Biz YST ve Beydağ’ın çalışanları gibiydik. Zaman zaman ihale dönemlerinde YST’nin çalışanları, ihaleyi Beydağ alınca oraya kaydırılırdı. Aslında BUSTECH’in bağımsız bir faaliyeti yoktu. Bir firma yönetimi yoktu. Bizim BUSTECH çalışanı 5-6 kişi olarak, YST’nin aldığı işi yapmamızın imkânı yoktur. İhalelerde ne kadar pay aldıklarını bilmiyorum. BUSTECH paravan bir şirkettir.”

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