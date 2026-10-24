Tasfiye sırası İmamoğlu’nun ekibinde

Yeni Parti ayrışmasından sonra CHP'de parti içi mücadele şiddetlendi. Yönetimden bazı isimlerin Ekrem İmamoğlu ile iş birliği yaparak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu devre dışı bırakmayı planladığı konuşuluyor. Aralarında bir genel başkan yardımcısının da bulunduğu isimlerin, Yargıtayın mutlak butlan kararını kaldırarak CHP'ye çağrı heyeti atanması için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü. Kılıçdaroğlu ile yola devam edilmesini savunanlar ise eski genel başkanın devre dışı kalmasının parti içindeki ayrışmaları derinleştirerek yeni kopuşlara yol açabileceği görüşünü dile getiriyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YAKIN TAKİP

Bu grubun faaliyetlerinin Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından yakından takip edildiği öğrenildi. Parti yönetiminin olası bir iç müdahalenin önüne geçmek ve parti içindeki güç dengelerini yeniden şekillendirmek amacıyla söz konusu isimlere yönelik bir tasfiye planı hazırladığı bildiriliyor.

CHP BÖLÜNÜR RİSKİ

Kılıçdaroğlu ile yola devam edilmesini savunanların temel argümanı ise parti içindeki bölünme riski. Buna görüşü dile getirenleren, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin dışında kalması, yeni kopuşlara zemin hazırlayabildiğini ifade ediyor. Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasını savunan grupların, yaklaşan kurultay sürecinde etkili olmak için girişimlerde bulunacağı değerlendiriliyor. Parti içindeki güç mücadelesinin kurultaydaki de yansıması beklenirken, farklı gruplar arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde daha da artabileceği belirtiliyor.

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