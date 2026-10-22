Dokuz sanığa hapis talebi
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hukuk ve ceza davalarında yargı sürecinde savcılık mütalaasını açıkladı.
Kurultayda delegelerin iradesinin usulsüz yöntemlerle etkilendiği iddiasıyla açılan ceza davasında önemli bir aşamaya gelindi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını okudu. Savcılık, Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş ve Serhat Can Eş'in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri belirtildi. Sanıkların Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama'nın ise suça katıldıklarına ilişkin yeterli somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatleri istendi. Mahkeme, duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.