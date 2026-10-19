4 günlük savunma bitti: İmamoğlu sorular karşısında zorlandı

Hacı Yakışıklı'dan 1 büyükşehir ve 11 ilçe hakkında kulis: Cumhurbaşkanı onayladığında AK Parti'ye geçecekler

Gazeteci Hacı Yakışıklı, katıldığı canlı yayında belediye başkanlarının AK Parti’ye geçişine ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Yakışıklı, AK Parti Genel Merkezi’nde görüşmelerin ileri seviyeye ulaştığını belirterek 1 büyükşehir ve 11 ilçe belediyesinin AK Parti’ye geçebileceğini öne sürdü. Söz konusu bilgiyi “net bilgi” olarak nitelendiren Yakışıklı, “Net bilgi olarak ben net bilgiyi söyleyeyim: 1 büyükşehir ve 11 ilçe, Cumhurbaşkanı onayladığı takdirde AK Parti’ye geçmiş olacak” ifadelerini kullandı. Yakışıklı, hangi büyükşehir belediyesinden söz ettiğini açıkça belirtmezken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın AK Parti’ye geçebileceğine ilişkin iddiaların son aylarda CHP’li isimler tarafından da dile getirildiğini söyledi. Aras, geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa etmişti.