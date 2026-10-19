4 günlük savunma bitti: İmamoğlu sorular karşısında zorlandı
09:41, 19/10/2026, Pazartesi
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Ekrem İmamoğlu
Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 4 gün boyunca savunma yapan Ekrem İmamoğlu, siyasi söylemlerle mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştı. Çapraz sorguda bavullarla taşınan paralar, milyon euroluk nakit ve villa devirlerine ilişkin sorulara tatmin edici yanıtlar veremeyen İmamoğlu, çelişkili ifadeleriyle savunmasındaki açıkları kapatamadı.
İstanbul’da iş insanlarına yönelik baskı ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen, 143 ayrı eylem üzerinden 161 milyar liralık kamu zararı tespit edildiği belirtilen davada Ekrem İmamoğlu’nun savunması tamamlandı.
“Çıkar amaçlı suç örgütü lideri”olduğu iddiasıyla 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu, 101’inci celsede başlayan ve dört gün boyunca yaklaşık 20 saat süren savunmasında iddianameye yönelik eleştirilerini dile getirdi. Duruşmada para transferleri, taşınmaz devirleri ve İBB bünyesindeki ilişkiler ağına ilişkin sorular da gündeme geldi.
Dört günlük savunmada mağduriyet vurgusu
İmamoğlu, davanın siyasi olduğunu savunarak hakkındaki suçlamaları reddetti. Yaklaşık 4 bin sayfalık iddianameyi “iftiraname” olarak nitelendiren sanık, savunmasında İBB’nin icraatlarına ilişkin sunumlara ve siyasi değerlendirmelere de yer verdi. İstiklal Marşı’na atıfta bulunarak “Bu mısra benim için yazılmış” diyen İmamoğlu’nun açıklamaları, duruşmanın dikkat çeken anları arasında yer aldı.
Para trafiğine ilişkin sorular yanıtsız kaldı
Çapraz sorguda, parti binasının satın alınması sürecinde bavullarla taşındığı öne sürülen kayıt dışı paralar ve kasada sayıldığı belirtilen milyonlar gündeme geldi. Şüpheli para transferlerinde adı geçen yakın çalışma arkadaşları Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş’e ilişkin sorulara İmamoğlu,
“İfade vermişler zaten. Benim bilgim yok, sonradan öğrendim”yanıtını verdi.
Villaların devri ve hak ediş iddiaları gündemde
Sabah'ta yer alan habere göre müteahhit Ali Nuhoğlu’nun, İSKİ hak edişleri karşılığında Emirgan’daki Boğaz manzaralı villaların İmamoğlu İnşaat’a devredildiğine ilişkin beyanları da duruşmada gündeme taşındı. Nuhoğlu’nun
“Kar etmedim, hak edişler için verdim”sözleri hatırlatılırken İmamoğlu,
“Ben namusumla ticaret yaptım”ifadesini kullandı.
Etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin ile yüzleşmesinde de para ilişkileri tartışıldı. Soytekin’in, bağış adı altında yapılan ödemelerin rüşvet olduğunu ve KİPTAŞ hak edişleri kapsamında para istendiğini öne süren sözlerine İmamoğlu,
“Adem bu soruların senin olduğundan bile şüpheliyim, sana teessüf bile etmiyorum”karşılığını verdi.
Bir milyon euro ve 8 milyon dolarlık iddia
Bodrum Ortakent’teki villaların devri ve elden sayıldığı öne sürülen 1 milyon euroya ilişkin sorulara İmamoğlu,
“Babamın parasıdır”yanıtını verdi. Şişli’deki rant iddiaları ve Medicana Hastanesi sürecinde gündeme gelen 8 milyon dolarlık usulsüzlük iddiası da sorguda ele alındı. İmamoğlu, söz konusu süreçte
“Rızalık alındı, herkes memnun”ifadesini kullandı.
Hastane sahibi Hüseyin Bozkurt’un süreci “haraç” olarak nitelendirdiği belirtilirken, mahkeme başkanı tarafından Adem Soytekin’in cezaevindeyken aldığı ve el yazısına benzetilen
“Adem dik dur, bizi satma”notu da soruldu. İmamoğlu,
“Hatırlamıyorum, yazmışsam yazmışımdır. Bizim oralarda horon dik oynanır”yanıtını verdi.
İBB’deki yetki ve görev dağılımı sorgulandı
Duruşmada Fatih Keleş ve Ertan Yıldız’ın İBB bünyesindeki para trafiğinde bulunduğu öne sürülen rollerine ilişkin sorular da yöneltildi. Keleş’in görev tanımında bu tür bir sorumluluk bulunmadığını belirten İmamoğlu, ardından
“Benim kader arkadaşımdır, organizasyonumuz kalitelidir”dedi.
Cebeci’deki milyarlarca liralık kaçak hafriyat rantı iddiası hakkında yöneltilen soruya ise İmamoğlu,
“Siz de ben de uzmanı değiliz”yanıtını verdi.
Yüzlerce telefon eşleşmesi soruldu
Duruşma savcısı, firari örgüt yöneticisi olduğu belirtilen Murat Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu’nun telefonlarının 2020-2025 yılları arasında yüzlerce kez aynı baz istasyonundan sinyal verdiğine ilişkin HTS kayıtlarını gündeme getirdi. İmamoğlu,
“Onu Telekom’a sorun ya da bakanlığa sorun, ben o işten anlamam”ifadelerini kullandı.
Savunması boyunca siyasi değerlendirmelerde de bulunan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığına ilişkin açıklamaları ve yargılamaya yönelik eleştirileriyle dikkat çekti. Davanın üçüncü celsesinin 2 Kasım’da başlaması bekleniyor.
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