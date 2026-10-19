09:33, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:43, 19/10/2026, Pazartesi
İstanbul’da servis aracı ambulansa ısrarla yol vermedi: O anlar kamerada
İstanbul’da vakaya giden ambulansın geçişini engelleyen servis sürücüsü tepki çekti. Haliç mevkisinde sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansa uzun süre yol vermeyen sürücünün, uyarı anonslarına rağmen yoluna devam ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SİRENİ DUYDU, UYARILARA RAĞMEN YOL VERMEDİ
Olay, Haliç mevkisinde Ankara yönünde meydana geldi. 34 LAT 994 plakalı servis aracı, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermedi. Ambulans sürücüsü, anons sistemiyle servis şoförünü uyararak geçişine izin vermesini istedi. Ancak sürücü, uyarılara rağmen bir süre daha ambulansın önünde ilerleyerek geçişini engelledi.
AMBULANSIN GEÇİŞİNİ BİR SÜRE SONRA AÇTI
Ambulansın ilerlemesini güçleştiren servis sürücüsü, bir süre sonra sağ şeride geçerek yolu açtı. Yaşananlar, ambulans şoförünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, siren seslerine ve anonsla yapılan uyarılara rağmen servis aracının ambulansa yol vermediği anlar yer aldı.
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