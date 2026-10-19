Sel sularının arasında 8 aylık Zeynep’i gördü: Kahraman AFAD personeli o anları anlattı

"Bebeğin yeniden uyuması beni çok mutlu etti ve gurur verdi"

Murat Ergül, "Sakarya AFAD ekibi olarak 8 aylık Zeynep bebeğimizi kurtardık. Su üstü ve doğada arama kurtarma ekibimizle müşterek bir çalışma gerçekleştirdik. Aile, derenin tam karşısında bulunuyorlardı ve mahsur kalmışlardı. Su seviyesi çok yüksekti ve tahliye etmemiz gerekiyordu. Öncelikle yapılan plan dahilinde iple emniyete aldığımız bir arkadaşımız dereden yüzerek karşıya geçti ve bir halat düzeneği kurduk. İlk önce annelerimizi geçirdik ve güvenli alana götürdük. Daha sonrasında Zeynep bebeğin ağabeyi olan Ayaz’ı, sonrasında da bebeğimizi geçirdik. Bebekler için emniyet kemeri olmadığından kendimiz alternatif üreterek bebeği sisteme ve kendime bağladım. Bağlama esnasında bebek uyandı ve ben de yeniden uyutmak için gayri ihtiyari bir şekilde pışpışlama ve ninni söyleyerek tahliyesini gerçekleştirdim. O esnada da bebeğin yeniden uyuması beni çok mutlu etti ve gurur verdi" dedi.