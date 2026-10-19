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Sel sularının arasında 8 aylık Zeynep’i gördü: Kahraman AFAD personeli o anları anlattı

Sel sularının arasında 8 aylık Zeynep’i gördü: Kahraman AFAD personeli o anları anlattı

09:30, 19/10/2026, Pazartesi
IHA
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Sel sularının arasında 8 aylık Zeynep’i gördü: Kahraman AFAD personeli o anları anlattı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde dereden taşan sel suları nedeniyle bungalov evde mahsur kalan aileyi kurtarırken halata asılı halde karşıya geçtiği esnada kucağındaki bebek uyanmasın diye pışpışlayan AFAD personeli, dünya gündeminde yer edinen duygu dolu kurtarma operasyonunu anlattı.

Sakarya’da günlerdir aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak yağışlar, kentin birçok bölgesinde olduğu gibi Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi’nden geçen derenin taşmasına ve erişimi sağlayan köprünün yıkılmasına neden oldu. Taşkın sebebiyle derenin hemen kenarında bulunan bungalov evde aralarında bebek ve çocukların da yer aldığı aile mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma ekipleri, hızla yükselen sel sularına karşı zamanla yarıştı.

Sakarya’da günlerdir aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak yağışlar, kentin birçok bölgesinde olduğu gibi Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi’nden geçen derenin taşmasına ve erişimi sağlayan köprünün yıkılmasına neden oldu. Taşkın sebebiyle derenin hemen kenarında bulunan bungalov evde aralarında bebek ve çocukların da yer aldığı aile mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma ekipleri, hızla yükselen sel sularına karşı zamanla yarıştı.

Gerekli güvenlik önlemleri aldıktan sonra ekipler, kurtarma operasyonuna başladı. İlk olarak bir personelin beline ip bağladıktan sonra halat sistemini kurabilmek için karşıya yüzmesiyle başlayan operasyonun görüntüleri, dünya gündeminde yer edindi. Halata asılı halde karşıya geçtiği esnada kucağındaki bebek uyanmasın diye pışpışlayan AFAD personeli Murat Ergül o anları anlattı. İlk önce kadınların kurtarıldığını belirten Ergül, sıra 8 aylık bebeğe geldiğinde bebeğin panik yapmasını engellemek için halata asılı halde personele doğru çekilirken pışpışlama hareketi yaptığını ifade etti.

Gerekli güvenlik önlemleri aldıktan sonra ekipler, kurtarma operasyonuna başladı. İlk olarak bir personelin beline ip bağladıktan sonra halat sistemini kurabilmek için karşıya yüzmesiyle başlayan operasyonun görüntüleri, dünya gündeminde yer edindi. Halata asılı halde karşıya geçtiği esnada kucağındaki bebek uyanmasın diye pışpışlayan AFAD personeli Murat Ergül o anları anlattı. İlk önce kadınların kurtarıldığını belirten Ergül, sıra 8 aylık bebeğe geldiğinde bebeğin panik yapmasını engellemek için halata asılı halde personele doğru çekilirken pışpışlama hareketi yaptığını ifade etti.

"Bebeğin yeniden uyuması beni çok mutlu etti ve gurur verdi"

Murat Ergül, "Sakarya AFAD ekibi olarak 8 aylık Zeynep bebeğimizi kurtardık. Su üstü ve doğada arama kurtarma ekibimizle müşterek bir çalışma gerçekleştirdik. Aile, derenin tam karşısında bulunuyorlardı ve mahsur kalmışlardı. Su seviyesi çok yüksekti ve tahliye etmemiz gerekiyordu. Öncelikle yapılan plan dahilinde iple emniyete aldığımız bir arkadaşımız dereden yüzerek karşıya geçti ve bir halat düzeneği kurduk. İlk önce annelerimizi geçirdik ve güvenli alana götürdük. Daha sonrasında Zeynep bebeğin ağabeyi olan Ayaz’ı, sonrasında da bebeğimizi geçirdik. Bebekler için emniyet kemeri olmadığından kendimiz alternatif üreterek bebeği sisteme ve kendime bağladım. Bağlama esnasında bebek uyandı ve ben de yeniden uyutmak için gayri ihtiyari bir şekilde pışpışlama ve ninni söyleyerek tahliyesini gerçekleştirdim. O esnada da bebeğin yeniden uyuması beni çok mutlu etti ve gurur verdi" dedi.

"Bebeğin yeniden uyuması beni çok mutlu etti ve gurur verdi"Murat Ergül, "Sakarya AFAD ekibi olarak 8 aylık Zeynep bebeğimizi kurtardık. Su üstü ve doğada arama kurtarma ekibimizle müşterek bir çalışma gerçekleştirdik. Aile, derenin tam karşısında bulunuyorlardı ve mahsur kalmışlardı. Su seviyesi çok yüksekti ve tahliye etmemiz gerekiyordu. Öncelikle yapılan plan dahilinde iple emniyete aldığımız bir arkadaşımız dereden yüzerek karşıya geçti ve bir halat düzeneği kurduk. İlk önce annelerimizi geçirdik ve güvenli alana götürdük. Daha sonrasında Zeynep bebeğin ağabeyi olan Ayaz’ı, sonrasında da bebeğimizi geçirdik. Bebekler için emniyet kemeri olmadığından kendimiz alternatif üreterek bebeği sisteme ve kendime bağladım. Bağlama esnasında bebek uyandı ve ben de yeniden uyutmak için gayri ihtiyari bir şekilde pışpışlama ve ninni söyleyerek tahliyesini gerçekleştirdim. O esnada da bebeğin yeniden uyuması beni çok mutlu etti ve gurur verdi" dedi.

"Ekipmanlarımız dünya standartlarında"

Ergül, "İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Afet bölgesinde gerek ekipmanlarımız, gerek dünya standartlarındaki araç ve gereçlerimiz olsun eksik değil. Bizi desteklerinden dolayı AFAD Başkanlığımıza, Sakarya Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Ekipmanlarımız dünya standartlarında"Ergül, "İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Afet bölgesinde gerek ekipmanlarımız, gerek dünya standartlarındaki araç ve gereçlerimiz olsun eksik değil. Bizi desteklerinden dolayı AFAD Başkanlığımıza, Sakarya Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Çocuklara afetin zorluğunu hissettirmemek için elimizden geleni yapıyoruz"

Ergül, "Afet bölgesinde çocuklarımıza o anın zor durumunu, afetin zorluğunu hissettirmek istemiyoruz ve o kötü psikolojiden çıkmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu da başarabiliyorsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

"Çocuklara afetin zorluğunu hissettirmemek için elimizden geleni yapıyoruz"Ergül, "Afet bölgesinde çocuklarımıza o anın zor durumunu, afetin zorluğunu hissettirmek istemiyoruz ve o kötü psikolojiden çıkmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu da başarabiliyorsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Bakan Çiftçi sosyal medyada paylaşmıştı

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşarak AFAD personelini tebrik etti. Bakan Çiftçi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız. Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğimiz ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki. AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı.

Bakan Çiftçi sosyal medyada paylaşmıştıÖte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşarak AFAD personelini tebrik etti. Bakan Çiftçi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız. Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğimiz ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. O zorlu anlarda yüreğimizi ısıtan öyle güzel bir an yaşandı ki. AFAD personelimiz Murat Ergül, kucağına aldığı Zeynep bebeğimizin uykusu bölünmesin diye onu usul usul pışpışladı.

Zeynep kızım, sen bugün yaşananları belki hiç hatırlamayacaksın ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım. Bizi biz yapan, en zor zamanlarda dahi kaybetmediğimiz bu gönül inceliğidir. Başta Murat kardeşim olmak üzere, afetin en zorlu anlarında kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın yardımına koşan, gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ve adanmışlıkla görev yapan bütün kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bütün evlatlarımızı her türlü afetten muhafaza eylesin. Bahtlarını açık, ömürlerini hayırlı eylesin" ifadelerini kullandı.

Zeynep kızım, sen bugün yaşananları belki hiç hatırlamayacaksın ama büyüdüğünde bil ki sen daha onların adını bile bilmezken, onlar seni korumak için seferber oldu. Seni kurtaran o eller, uykunu bölmeye bile kıyamadı. İşte sen bu kadar kıymetlisin, güzel kızım. Bizi biz yapan, en zor zamanlarda dahi kaybetmediğimiz bu gönül inceliğidir. Başta Murat kardeşim olmak üzere, afetin en zorlu anlarında kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın yardımına koşan, gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ve adanmışlıkla görev yapan bütün kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bütün evlatlarımızı her türlü afetten muhafaza eylesin. Bahtlarını açık, ömürlerini hayırlı eylesin" ifadelerini kullandı.
Başlıklar :SakaryaSelAfet
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