İran: Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankeri mayına çarptı

Netanyahu’nun Türkiye korkusu belirdi: Doğrudan çatışmadan kaçınmaya çalışıyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye korkusu bir kez daha kendisini gösterdi. Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, Türkiye ile doğrudan bir çatışma yaşanmasını istemediğini belirtti. İsrail Başbakanı, konuya ilişkin açıklamasında, “Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.