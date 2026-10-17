İran: Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan dev petrol tankerinde yangın çıktı

ABD ordusu ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, Hürmüz Boğazı’nda güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı.

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan bilgilere göre; DMO 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyan ve Hürmüz Boğazı’ndan "izinsiz" şekilde geçmeye çalışan dev bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını açıkladı. Gemide patlama meydana geldiği ve büyük çaplı bir yangın çıktığı kaydedilirken, olaya karışan tankerin tüm radar ve takip sistemlerini kapattığı ve ABD ordusunun desteğiyle yanıltıcı yöntemler kullanarak boğazdan geçmeye çalıştığı vurgulandı. Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğunu yineleyen DMO, "ABD’nin desteğine güvenerek İran yönetmeliklerini ihlal eden gemilerin ağır sonuçlarla karşılaşacağı" uyarısında bulundu.

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