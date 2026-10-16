İran: ABD’nin güç kullanmak yerine mantık çerçevesinde diyalog kurması daha iyi olacak

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan ve Paşinyan, Erivan’da düzenlenen BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 17. Taraflar Konferansı'nda (COP17) Liderler Zirvesi marjında bir araya geldi.

Pezeşkiyan görüşme sırasında, ABD’nin yalnızca İran için değil tüm dünya için sorunlar meydana getirdiğini belirterek, “Eğer ABD bu yolda ilerlerse bütün dünya için durumlar daha kötü olacak. ABD’nin güç kullanmak yerine mantık çerçevesinde diyalog kurması daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin halkı ile birlikte komşularıyla koordinasyon içinde dünya ile ilişkilerini sürdürmeye devam edeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, ABD’nin bu durumu iyice anlaması gerektiğini söyledi.

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