Pezeşkiyan’dan ABD’ye rest: Baskıya boyun eğmeyeceğiz

Pezeşkiyan,

"İran nükleer silah peşinde değil, ülkemize karşı yürütülen yıkıcı propagandayı ise yalanlardan ibaret görüyoruz. Biz her zaman diyaloğa hazır olduk. Bizi teslim olmaya zorlayabileceklerini sanıyorlar ancak biz baskıya boyun eğmeyeceğiz"