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Husilerden Aden'deki Maaşik Başkanlık Sarayı'na saldırı: Beş ölü

Husilerden Aden'deki Maaşik Başkanlık Sarayı'na saldırı: Beş ölü

22:21, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 23:28, 15/10/2026, Perşembe
AA
IHA
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Husilerden Aden'deki Maaşik Başkanlık Sarayı'na saldırı: Beş ölü
Saldırıda Maaşik Başkanlık Sarayı’nı koruyan askerler hayatını kaybetti.

Yemen’in geçici başkenti Aden’deki Maaşik Başkanlık Sarayı, İran destekli Husilerin füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırının hedefi oldu. İlk belirlemelere göre sarayı korumakla görevli 3 asker hayatını kaybetti, bazı kişiler yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı beşe çıkarken, Yemen Başbakanı ve kabine üyelerinin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin geçici başkenti Aden'deki Maaşik Başkanlık Sarayı'nı hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre beş kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Aden'deki Maaşik Başkanlık Sarayı'nı 5 füzeyle hedef hedef aldığını bildirdi.

Sarayı koruyan üç asker öldü

İryani, Maaşik Başkanlık Sarayı'nda bulunan Yemen Başbakanı ve kabine üyelerinin iyi olduğunu aktardı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda, Sarayı korumakla görevli 3 asker öldü, bazı kişiler de yaralandı.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Maaşik Başkanlık Sarayı'na insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen ve ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırının, "Husilerin, Yemen halkının, devlet otoritesini yeniden tesis etme iradesiyle baş edemeyince sivil altyapıya yönelik böyle yıkıcı eylemlere yeltendiğini açıkça gösterdiği" ifade edildi.​​​​​​​

Bu açıklamadan kısa süre sonra ise saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının beşe yükseldiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gerekli baskıyı uygulama çağrısı

Bu saldırının devlet ve hükümetin iradesini zayıflatmayacağı ve Husilerin darbesine son vermek için mücadeleye devam edileceği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma bu saldırılar konusunda net ve kararlı bir tavır alma, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasını durdurmak için gerekli baskıyı uygulama çağrısı yapıldı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014’te başkent Sana’yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar insani krizi derinleştirmeye devam ederken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015’ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.


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Başlıklar :YemenHusilerAdenBaşkanlık Sarayı
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