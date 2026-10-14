Husiler Riyad’ı hedef aldı: Balistik füze havada imha edildi
12:54, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
Suudi Arabistan: "Husiler’in Riyad’a ateşlediği balistik füze engellendi"
Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husiler’in Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı hedef alan balistik füze saldırısının engellendiğini duyurdu.
Yemen’deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor.
Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Husiler’in Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a ateşlediği bir balistik füzenin engellenip imha edildiğini duyurdu.
Dünya
Suudi Arabistan’ın başkentti Riyad’da saldırı uyarısı sonrası patlama sesleri
Dünya
Suudi Arabistan'da erken uyarı sistemi devreye girdi: 3 ayrı patlama sesi duyuldu
Başlıklar :HusilerRiyadSuudi Arabistan