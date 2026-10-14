Husiler Riyad’ı hedef aldı: Balistik füze havada imha edildi

Bakan Fidan, Erdoğan’ı temsilen Bakü’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Ekim 2026 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen zirvede yer alacak Bakan Fidan’ın hitabında; İsrail'in Gazze saldırıları, Orta Koridor, dijitalleşme ve iklim diplomasisi gibi hayati konulara vurgu yapması bekleniyor.