İran basını, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami’nin,
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) İran'daki nükleer tesislerde denetim yapma talebine ilişkin açıklamada bulunduğunu duyurdu.
İran'ın nükleer tesislerini gizli faaliyet yürütmek amacıyla yer altında inşa ettiği yönünde uluslararası kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen İslami, tesislerin yer altına inşa edilmesinin gizlilik amacı taşımadığını, ABD ve İsrail'in son 30 yılda olduğu gibi gerçekleştirebileceği saldırılara karşı koruma sağlamayı amaçladığını belirtti.
IAEA'nın İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları kınamadığı sürece ajans müfettişlerinin saldırıya uğrayan veya saldırı tehdidi altındaki tesislerde denetim talebinde bulunamayacağını kaydeden İslami, “Önceki dönemde İran'ın nerede bulunursa bulunsun tüm nükleer tesisleri
IAEAdenetimi altındaydı” ifadesini kullandı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.