İran

'ın nükleer tesislerini gizli faaliyet yürütmek amacıyla yer altında inşa ettiği yönünde uluslararası kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen İslami, tesislerin yer altına inşa edilmesinin gizlilik amacı taşımadığını, ABD ve İsrail'in son 30 yılda olduğu gibi gerçekleştirebileceği saldırılara karşı koruma sağlamayı amaçladığını belirtti.