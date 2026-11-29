Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 7 Ağustos'ta Mekke'de imzaladıkları "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması", bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde, ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla üç ülkenin güvenliklerinin tahkim edilmesini ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlanmasını hedefliyor.