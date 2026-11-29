Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, Eisenkot'u İsrail'in güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu ileri sürerek ulusal birlik hükümeti için müzakere yapmaya çağırdı. İlk kez kamuoyuna açık bir şekilde başbakanlık görevini ilk olarak Eisenkot'un üstlenmesine razı olduğunu belirten Netanyahu "söz konusu güvenlik tehlikeleriyle başa çıkma kapasitesi olmayan bir hükümet" kurulabileceğini ileri sürerek söz konusu adımı attığını savundu. Netanyahu, "Bir lider olarak sorumluluğum en büyük parti ilkesi de dahil olmak üzere her şeyi bir kenara bırakmamı ve Gadi Eisenkot'un ilk olarak başbakanlık görevini üstlenmesini, benimse dönemin başında yedek başbakan olarak görev yapmamı kabul etmemi gerektiriyor" ifadelerini de kullandı. Eisenkot ise açıklamaları sonrası Netanyahu'yu dün gece için bir otelde müzakerede bulunmaya çağırdı.

Barış Planı israil kabinesinde

İsrail basını, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının uygulanmasını onaylamak üzere bugün kabineyi toplayacağını duyurdu. Kanal 12’ye göre toplantı, hükümet üzerinde anlaşmayı uygulama baskısının sürdüğü bir dönemde gerçekleşecek. İsrail, 10 Ekim 2025’te devreye giren ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederek saldırılarını ve insani yardım kısıtlamalarını sürdürerek, Gazze’nin yaklaşık yüzde 70’ini işgal altında tutmaya devam ediyor. İsrail'in ateşkesten beri saldırılarını sürdürmesi ve Barış Planı'nın işleyişine engel olması, uluslararası toplumun sert eleştirilerine sebep oluyor. Trump'ın damadı Jared Kushner, geçtiğimiz hafta, İsrail'i planını uygulamaması halinde "uluslararası arenada parya olmaya devam edeceği" yönünde uyarmıştı. Trump'ın atadığı Barış Kurulu ise Tel Aviv'e heyet göndererek planın uygulanmaması halinde görevi Birleşmiş Milletler'e (BM) devretmekle tehdit etmişti.

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