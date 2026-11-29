29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü öncesine yapılan açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri halkları ile dünyanın dört bir yanındaki destekçiler etkinliklere ve yürüyüşlere daha geniş katılım göstermeye davet edildi. Hareket, çağrının Gazze’deki soykırıma, saldırılara, zorla yerinden etmeye, aç bırakmaya ve ablukaya karşı tepkiyi dile getirmeyi amaçladığını belirterek Batı Şeria, Kudüs’teki ihlaller ile cezaevlerindeki esirlere yönelik uygulamaların da protesto edilmesini istedi. Hamas açıklamada, Filistin davasına destek veren hükümet ve halkların tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.

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