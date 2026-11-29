İşgalci İsrail ordusu 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail, önceki gün düzenlediği saldırılarda Hamas mensuplarının öldürdüğünü iddia etmişti. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ise İsrail ordusunun açıklamasını yalanlayarak saldırılarda şehit edilen iki kişinin MSF çalışanları olduğunu açıkladı. MSF'nin X hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de MSF kliniğine düzenlediği ve can kaybına yol açan saldırı nedeniyle öfke ve üzüntü duyulduğu ifade edildi. İsrail saldırısında MSF bünyesinde bekçi olarak çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Bu, doğrudan Sınır Tanımayan Doktorlar'a yönelik bir saldırıdır" denildi.

SALDIRILAR ARTTI

İsrail'in Gazze'de soykırım işlemeye başladığı 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarda hayatını kaybeden MSF çalışanlarının sayısının 17'ye ulaştığına işaret edilen açıklamada, MSF'ye ait tesislerin konumunun önceden İsrail ordusuna bildirildiği ve tesislerde MSF logolarının açık bir şekilde yer aldığı vurgulandı. Öte yandan, İsrail ordusu, Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre ateşkesten bu yana süren saldırılarda 1075 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü soykırımda 1700'den fazla sağlık çalışanı öldürüldü.Saldırılar yüzünden altyapı tahrip olurken, abluka ve kısıtlamalara bağlı olarak ilaç sıkıntısı ağırlaştı. Aynı dönemde İsrail ordusu ve Yahudi istilacılar Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te saldırılarını artırarak ölümler, gözaltılar, ev yıkımları, zorla yerinden etmeler ve işgal birim genişletmelerini sürdürdü. Birleşmiş Milletler raporları cezaevlerindeki Filistinli esirlerin işkence ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığını belgelerken, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde kendi kaderini tayin ve dönüş haklarına destek vurgulanıyor.

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