Gazzeli çocuklar, Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara’ya teşekkür etmek için yıkılmış duvarlara Beşiktaş arması ile Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı bir duvar resmi yaptı.

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşmada tribünde açılan destek pankartı Filistin’de büyük yankı uyandırdı. Beşiktaşlı futbolcuların ve taraftarların Filistin’e yönelik desteği, Gazze’de büyük bir mutlulukla karşılandı. Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara’nın Filistin’e verdiği desteği unutmayan Gazzeli çocuklar, futbolcuya teşekkür etmek amacıyla duvar resmi hazırladı. Beşiktaş armasının yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarının da yer aldığı resme, “İşgale isyan, Filistin’e özgürlük” mesajı yazıldı.

Doktor Halil Ağa

SİZ BİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADINIZ

Gazze’den Beşiktaş’a ve Türk halkına gönülden teşekkürlerini ileten Doktor Halil Ağa, karşılaşmada ortaya konulan mücadeleyi büyük bir sevinçle takip ettiklerini belirterek Türkiye’nin Filistin’e verdiği desteğin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Ağa, “Gazze’den Türkiye’ye, bütün kardeşlerime selam gönderiyorum. Beşiktaş’ın galibiyetini yürekten kutluyorum. 2-1’lik galibiyetiniz bizi tarifsiz bir mutluluğa boğdu. Zor bir maçtı ama siz sonuna kadar mücadele ettiniz, pes etmediniz. Biz de Gazze’den bu mücadeleyi büyük bir heyecan ve sevinçle izledik. Türk halkına, Filistin’e verdiği bütün destekler için yürekten teşekkür ediyoruz. Siz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. En zor günlerimizde yanımızda oldunuz, desteğinizi ve kardeşliğinizi hep hissettirdiniz. Gazze, Türkiye’nin bu kardeşliğini ve vefasını asla unutmayacak. Bu yüzden bizde maçta sergilenen pankartı yıkılmış duvarlarımıza resmettik. İyi ki varsınız. Türkiye-Filistin kardeşliğimiz daim olsun. Beşiktaş’a, Türk halkına ve devletine çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Hüseyin Ebu Haris

SİYONİSTLER İNSANLIĞIN BAŞINA BELA

Gazze’den Türkiye’ye ve Beşiktaş taraftarlarına selam gönderen Hüseyin Ebu Haris, “Gazze’den Türkiye’deki bütün kardeşlerime en içten selamlarımı gönderiyorum. Beşiktaş’ın mücadelesini ve Filistin’e gösterdiği dayanışmayı büyük bir gurur ve mutlulukla takip ettik. Türk kardeşlerimize yönelik polislerin saldırılarına çok üzüldük. Her şeye rağmen Filistin bayrağını dalgalandırmak için uğraştılar. Biz Gazze’de, binlerce kilometre uzakta olsak da sizin desteğinizi yüreğimizde hissediyoruz. Türk halkı her yerde bize destek vermeye çalışıyor. Her zaman yanımızda olduğunuzu bilmek bize güç ve umut veriyor. Maça giden Türk kardeşlerimiz bizim için şiddete maruz kaldı. Siyonist lobiler her yerde insanların başına bela olmaya devam ediyor. Türk halkı ise büyük bir cesaretle mazlumların sesi olmaya devam ediyor. Yaptıkları fedakarlık için her birine sonsuz teşekkür ederiz. Filistin’i gündemde tutmaya devam edin” ifadelerini kullandı.

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GAZZE’YE TRİBÜNLERDEN DESTEK

Tribünlerden yükselen Filistin sesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyen Jabel Thabet, “Beşiktaş taraftarının ve oyuncuların Filistin için gösterdiği duruşu gördüğümüzde burada hepimiz büyük bir gurur yaşadık. Bizim için o tribünlerde açılan Filistin bayrakları, atılan sloganlar sıradan bir futbol karşılaşmasının çok ötesinde bir anlam taşıyor. Çünkü Gazze’de çocuklarımız, gençlerimiz bütün dünyanın kendilerini görmesini, seslerini duymasını bekliyor. Türkiye’den yükselen her destek sesi bize yalnız olmadığımızı hissettiriyor. Futbol sahalarında bile Filistin’in unutulmaması, yaşadığımız acıların ve verdiğimiz mücadelenin dünyaya duyurulması çok kıymetli, bizim sesimiz oldular. Beşiktaş’ın bu dayanışması Gazze’de yüzlerce insanın yüzünü güldürdü. Bizler sadece bugün değil, her zaman Türkiye’nin yanımızda olduğunu biliyoruz” dedi.

2 kişiye 80 polis saldırdı!

Beşiktaş’ın Gürcistan’ın Batum kentinde Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında çıkan olaylarda yaralanan 6 Siyah-Beyazlı taraftar Türkiye’ye getirildi. Maçta çıkan olaylarda yaralanan Çarşı Grubu üyeleri Kerem Demir, Beyhan Aydemir, Ahmet Can Tanış, Muhammed Yıldız, Abdullah Erdemi ve Yasin Batur, Hopa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kırık tespit edilen iki taraftarın ayağı alçıya alındı. Tedavileri tamamlanan taraftarlar taburcu edildi. Kerem Demir, Gürcistan’daki doktorlara güvenmedikleri için Türkiye’ye geçtiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın devreye girmesiyle gözaltındaki arkadaşlarının da serbest bırakıldığını söyledi.

BİBER GAZI VE COPLA MÜDAHALE ETTİLER

Yasin Matuk ise Gürcistan polisinin kendilerine biber gazı ve copla müdahale ettiğini anlattı. Abdullah Erdemi de “Polis normalde insanın güvenliğini sağlar ama biz orada hiçbir şekilde güvenemedik. İki kişiyi sıkıştırıp 70-80 polis birden saldırıyordu” dedi.

Havalimanı'nda İsrailli taraftardan provokasyon

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva maçının ardından Türkiye’ye dönmek üzere Batum Havalimanı’na gelen Türk vatandaşları, Siyonist İsrailli bir ailenin tahrik edici hareketleriyle karşılaştı. Havalimanı terminalinde bekleyen Türk taraftarlara yönelen İsrailli bir aile, İsrail bayrağı açarak ve Hapoel Beer Sheva atkısı sallayarak vatandaşları tahrik etmeye çalıştı. Yaşanan bu provokasyon üzerine terminalde tansiyon yükselirken, taraflar arasında gerginlik oluştu. Olayların büyümesini önlemek amacıyla devreye giren havalimanı polisleri, provokasyonu gerçekleştiren İsrailli iki kişiyi gruptan uzaklaştırarak ayrı bir bölmeye aldı.

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