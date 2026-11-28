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UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan’ın Batum kentinde karşılaşan ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş’ı yalnız bırakmayan siyah-beyazlı taraftarlar, dönüş yolunda yeni bir provokasyona maruz kaldı. Müsabakanın ardından Türkiye’ye dönmek üzere Batum Havalimanı’na gelen Türk vatandaşları, Siyonist İsrailli bir ailenin tahrik edici hareketleriyle karşılaştı.

İSRAİL BAYRAĞI AÇIP ATKI SALLADILAR

Havalimanı terminalinde bekleyen Türk taraftarlara yönelen İsrailli bir aile, İsrail bayrağı açarak ve Hapoel Beer Sheva atkısı sallayarak vatandaşları tahrik etmeye çalıştı. Yaşanan bu provokasyon üzerine terminalde tansiyon yükselirken, taraflar arasında gerginlik oluştu.

FARKLI BİR BÖLMEYE ALINDILAR

Olayların büyümesini önlemek amacıyla devreye giren havalimanı polisleri, provokasyonu gerçekleştiren İsrailli iki kişiyi gruptan uzaklaştırarak ayrı bir bölmeye aldı.

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TRİBÜNDEKİ OLAYLARDA GÜRCÜ POLİSİ ORANTISIZ GÜÇ KULLANMIŞTI

Havalimanındaki gerginlik öncesinde oynanan karşılaşma sırasında da stadyum tribünlerinde büyük olaylar yaşanmıştı. Güvenlik gerekçesiyle Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan maçta Beşiktaşlı taraftarların tribünde Filistin ’e destek amacıyla Filistin bayrağı ve pankartlar açmasının ardından Gürcistan polisi sert bir müdahalede bulunmuştu. Türk vatandaşlarına biber gazı ve copla orantısız güç kullanan polisin müdahalesi sırasında tribünlerde arbede yaşanmış, olaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.





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TÜRKİYE’DEN DAYANIŞMA MESAJLARI YÜKSELMİŞTİ

Batum’da yaşanan tribün olaylarının ardından Türkiye’de spor camiası ve vatandaşlar Beşiktaş taraftarlarına destek vermişti. Deplasman dönüşü siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na inişinde Meydan Otoritesi HEAŞ ekipleri tarafından apronda su takı ile karşılanarak takıma ve taraftarlara dayanışma mesajı iletilmişti.