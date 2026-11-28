AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'daki belediyecilik hizmetlerine yönelik eleştirilerini yeni bir videoyla gündeme taşıdı. Partinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, belediyelere ayrılan yüksek bütçelere rağmen vatandaşların hizmet beklentilerinin karşılanamadığı savunuldu.
‘MİLYARLARCA LİRALIK BÜTÇELER, BİTMEYEN SORUNLAR’
Paylaşımda, "Milyarlarca liralık bütçeler, bitmeyen sorunlar, karşılanmayan beklentiler..." ifadelerine yer verildi. İstanbul'daki belediyecilik anlayışını hedef alan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, bütçe büyüklüğü ile sunulan hizmetler arasında uyumsuzluğa dikkat çekildi.
‘BÜTÇE VAR, HİZMET YOK’
Videonun ana mesajını oluşturan "Bütçe var, hizmet yok" ifadesiyle belediye yönetiminin performansı eleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, daha önce de İstanbul'un ulaşım ve altyapı sorunlarına dikkat çekerek İBB'nin mali kaynaklarını yeterince etkili kullanamadığını da ifade etmişti.
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