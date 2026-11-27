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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan park tartışmasının ardından tarihi Orhan Camii, cuma namazında yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaşı darbederek tehdit eden şahsın sözlerine tepki gösteren vatandaşlar, farklı il ve ilçelerden Orhan Camii'ne gelerek aynı safta buluştu.

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‘HAFTAYA BU CAMİYE GELME’ DEMİŞTİ

21 Kasım'da Orhan Camii önünde yaşanan olayda, namaz kılmak için aracını sokağa park eden bir vatandaş, camiden çıktığında park yeri nedeniyle bir kişiyle tartışmıştı. F.K. isimli şahıs, vatandaşa saldırarak "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" sözleriyle tehditte bulunmuştu. Şahsın, "Ne cuması bitiyor ne kandili bitiyor ne bayramı bitiyor..." ifadeleriyle dinî günleri hedef alan sözleri de tepki çekmişti. Olayın ardından gözaltına alınan F.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

VATANDAŞLAR TARİHİ CAMİYE AKIN ETTİ

Yaşananların ardından 27 Kasım Cuma günü tarihi Orhan Camii'nde dikkat çeken bir kalabalık oluştu. Kocaeli'nin farklı ilçelerinin yanı sıra Sakarya ve İzmir gibi şehirlerden de camiye gelen vatandaşlar, cuma namazında bir araya geldi.

Cami ve avlusunu dolduran cemaatin bir kısmı, yoğunluk nedeniyle namazını caminin çevresinde kıldı. 694 yıllık tarihi camide yaşanan kalabalık, havadan da görüntülendi. Vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verirken yaşanan olaya karşı tepkilerini camide saf tutarak gösterdi.