Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan park tartışmasının ardından tarihi Orhan Camii, cuma namazında yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaşı darbederek tehdit eden şahsın sözlerine tepki gösteren vatandaşlar, farklı il ve ilçelerden Orhan Camii'ne gelerek aynı safta buluştu.
‘HAFTAYA BU CAMİYE GELME’ DEMİŞTİ
VATANDAŞLAR TARİHİ CAMİYE AKIN ETTİ
Yaşananların ardından 27 Kasım Cuma günü tarihi Orhan Camii'nde dikkat çeken bir kalabalık oluştu. Kocaeli'nin farklı ilçelerinin yanı sıra Sakarya ve İzmir gibi şehirlerden de camiye gelen vatandaşlar, cuma namazında bir araya geldi.
Cami ve avlusunu dolduran cemaatin bir kısmı, yoğunluk nedeniyle namazını caminin çevresinde kıldı. 694 yıllık tarihi camide yaşanan kalabalık, havadan da görüntülendi. Vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verirken yaşanan olaya karşı tepkilerini camide saf tutarak gösterdi.
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