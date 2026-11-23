Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, camiye giden kişiyi aracını park ettiği yer yüzünden tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sabah namazını kılmak üzere önceki gün Tarihi Orhan Camisi'ne gelen bir kişi, aracını Orhan Mahallesi Medrese Sokak'a park etti.
Boğazını sıkıp tehdit etti
Yolu kapattığı gerekçesiyle aracının başına gelen kişiye tepki gösteren F.K, araç sahibinin boğazını sıkıp tehdit etti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
F.K, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "tehdit", "hakaret" ve "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından tutuklandı.
Cezaevine gönderilmek üzere araca bindirildiği sırada basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna F.K, "Pişmanım, özür dilerim, yanlış yaptım." yanıtını verdi.
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