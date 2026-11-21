Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan sağanak yüzünden Değirmendere sahili ile çevresindeki sokakları su bastı.
Su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda kalırken, bazı vatandaşlar evlerinden çıkamadı.
Rögarlar taştı
Gölcük'te yaşam, Kocaeli genelinde etkili olan kuvvetli sağanaktan olumsuz etkilendi.
Rögarlar, özellikle Değirmendere bölgesinde etkisini artıran yağışın ardından taştı.
Sahil bandında, caddelerde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu.
Park halindeki ve seyir halindeki bazı araçlar su birikintilerinde kalırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar ise biriken sular nedeniyle evlerinden çıkamadı.
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