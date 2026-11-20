Depremin oluşturabileceği kuvvetin en yüksek düzeyinin yer çekimi kuvvetinin beşte biri kadar olacağını ifade eden Kutoğlu, bu seviyedeki sarsıntının çok zayıf ve kötü durumdaki binalarda hasara yol açabileceğini söyledi.





Kutoğlu, "Ağır bir hasar olabilmesi için depremin uygulayacağı kuvvetin yer çekimi kuvvetinin en az yarısına kadar ulaşması lazım" diye konuştu.