Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı bölgelerde, İlçe Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yolları açık tutmak için çalışıyor.

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.

Kato, Tuzluca, Kerkül, Lise Tayra ve Feraşin bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, İlçe Özel İdaresi ekipleri kapanma riskine karşı yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Karla mücadele çalışmaları hız kazandı

Şırnak'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, Beytüşşebap'ta kış manzaralarını da beraberinde getirdi.

Kato, Tuzluca, Kerkül, Lise Tayra ve Feraşin bölgelerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşmasıyla birlikte karla mücadele çalışmaları hız kazandı.

Beytüşşebap İlçe Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı bölgelerde, İlçe Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yolları ulaşıma açık tutmak için çalışıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı bölgelerde İlçe Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yolları açık tutmak için çalışıyor.

Ekipler teyakkuz halinde

Zorlu arazi yapısına, yüksek rakıma ve olumsuz hava şartlarına rağmen iş makineleriyle sahada görev yapan ekipler, yolların ulaşıma açık tutulması için yoğun çaba gösteriyor.

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olmaması için ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde kartpostallık görüntüler oluşurken, kar kalınlığının 20 santimetreyi aşması kış mevsiminin bölgede etkisini göstermeye başladığını ortaya koydu.

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İlçe Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve günlük yaşamın aksamaması amacıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışının ardından İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolları açık tutmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışının ardından İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle karla kaplı yolları ulaşıma açık tutmak için çalışıyor.

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