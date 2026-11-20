Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte, vatandaşların kışlık mutfak hazırlıkları kapsamında yoğun ilgi gösterdiği patates tezgâhlarda satışa sunuldu.
Temel gıda maddeleri arasında yer alan patates, kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği ilçede Sobacılar ve Eski Sinema sokaklarında kurulan tezgâhlarda alıcı buluyor.
Kilogramı 20 liradan satılıyor
Kışlık patatesin kilogramı 20 liradan, yaklaşık 40 kilogramlık çuvalı ise 800 liradan satılıyor. Ürün, ekonomik olması ve uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmesi nedeniyle tercih ediliyor.
Esnaf satışların artmasını bekliyor
İlçe merkezinde patates satışı yapan esnaf Hakan Çiftçi, kalabalık ailelerin ve kışlık stok yapmak isteyenlerin kiloluk alımlar yerine çuval usulü alışverişi tercih ettiğini belirtti.
Çiftçi, yerli üretimin yanı sıra çevre illerden temin edilerek ilçeye getirilen patateslerin sezon boyunca yoğun talep gördüğünü söyledi. Havaların daha da soğumasıyla satışların artmasını beklediklerini kaydetti.
Kışlık patates alan vatandaşlar ise kar yağışı bastırmadan temel gıda ihtiyaçlarını tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Fiyatların makul seviyede olmasının bütçelerini rahatlattığını ifade ettiler.
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