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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte, vatandaşların kışlık mutfak hazırlıkları kapsamında yoğun ilgi gösterdiği patates tezgâhlarda satışa sunuldu.

Temel gıda maddeleri arasında yer alan patates, kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği ilçede Sobacılar ve Eski Sinema sokaklarında kurulan tezgâhlarda alıcı buluyor.

Kilogramı 20 liradan satılıyor

Kışlık patatesin kilogramı 20 liradan, yaklaşık 40 kilogramlık çuvalı ise 800 liradan satılıyor. Ürün, ekonomik olması ve uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmesi nedeniyle tercih ediliyor.

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IHA Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kışlık patates çuvalları tezgâhlara taşınırken, esnaf Hakan Çiftçi ile bir vatandaş patates satışını konuşuyor.

IHA Yüksekova'da soğuk havalarla kışlık hazırlıklara başlayan vatandaşların ilgi gösterdiği patates çuvalları, esnaf Hakan Çiftçi'nin tezgâhında satışa sunuluyor.

Esnaf satışların artmasını bekliyor

İlçe merkezinde patates satışı yapan esnaf Hakan Çiftçi, kalabalık ailelerin ve kışlık stok yapmak isteyenlerin kiloluk alımlar yerine çuval usulü alışverişi tercih ettiğini belirtti.

Çiftçi, yerli üretimin yanı sıra çevre illerden temin edilerek ilçeye getirilen patateslerin sezon boyunca yoğun talep gördüğünü söyledi. Havaların daha da soğumasıyla satışların artmasını beklediklerini kaydetti.

Kışlık patates alan vatandaşlar ise kar yağışı bastırmadan temel gıda ihtiyaçlarını tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Fiyatların makul seviyede olmasının bütçelerini rahatlattığını ifade ettiler.

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IHA Yüksekova'da soğuk havalar nedeniyle kışlık stok yapan vatandaşlar, çuval usulü patates alışverişi yapıyor.

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