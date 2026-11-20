70 günlük evlilik 5 bin 500 dolara mal oldu





Emirhisar Mahallesi’nde yaşayan Hanife Aydın da, 43 yaşındaki ağabeyi Çetin Aydın’ı evlendirmek ve yuva kurmasına yardımcı olmak istediklerini söyledi. Köydeki aracılar vasıtasıyla tanıştıkları kadınla ağabeyinin yaklaşık üç ay telefonla görüştüğünü belirten Aydın, evlilik işlemleri için gerekli evrakların sürekli ertelendiğini ifade etti. Bir süre sonra dini nikâh kıyıldığını ve çiftin yaklaşık 70 gün birlikte kaldığını anlatan Aydın, kadının Özbekistan’dan evraklarını alıp geleceğini söyleyerek ayrıldığını ancak bir daha geri dönmediğini iddia etti. Kadının dönüş bileti için de para ödediklerini belirten Aydın, toplam 5 bin 500 dolar kaybettiklerini öne sürdü.