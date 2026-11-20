Erzincan ve çevresinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde 21 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Sarı kodlu uyarının 22 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor
Açıklamada, sarı kodlu meteorolojik uyarının 21 Kasım saat 09.00’da başlayıp 22 Kasım saat 09.00’a kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Yağışların, cumartesi akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği kaydedildi.
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi.
Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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