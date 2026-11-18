Kaymakam Neslihan Kısaduman ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hatice Yılmaz, Erzincan’ın Tercan ilçesindeki yavru alabalık üretim tesisini ziyaret etti.
İlçeye bağlı Büklümdere köyünde faaliyet gösteren yavru alabalık üretim tesisinde, Kısaduman ve Yılmaz incelemelerde bulundu.
Üretim süreçleri hakkında bilgi alındı
Kısaduman, tesis yetkililerinden üretim faaliyetleri ile yavru alabalık yetiştiriciliği süreçleri hakkında bilgi aldı, ilçedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin mevcut durumunu ve üretim kapasitesini değerlendirdi.
Ziyarette, üretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik konuların yanı sıra su ürünleri sektörünün bölge ekonomisine sağladığı katkılar ele alındı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.