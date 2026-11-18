59 milyon kimlik ve ehliyet yenilenecek: Bu tarihe dikkat

Türkiye genelinde gelecek 5 yıllık dönemde, 45 milyon 568 bin 72'si kimlik kartı, 13 milyon 230 bin 620'si ise sürücü belgesi, toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin yenilenmesi gerekecek.