Kadıköy Belediyesi zabıtaları, ilçedeki esnafı haraca bağlamış. Belediyedeki rüşvet çetesi, 4 Ağustos 2022’de Kadıköy Belediyesi zabıta birimi destek hizmetler personeli Hasan Bulut ve zabıta memuru Uğur Arun’un rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla ortaya çıktı. Zabıta memuru Abdulkadir Köseler’in liderliğini yaptığı bir suç örgütü yapısı tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. 211 şüphelinin yer aldığı iddianamede, rüşvet alınan 211 eylem sıralandı. 182’nci eylemde rüşvet alınan köfteci Sezair İnce’nin ifadesi dikkat çekti. Kadıköy’de Fenerbahçe maçlarının olduğu gün stat çevresinde seyyar köfte sattığını anlatan İnce, 2022’de tüm sezon boyunca her maç öncesi kendisinden rüşvet alındığını söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YİNE ARAYACAĞIM

İnce, kendisinden nasıl rüşvet alındığını verdiği birkaç örnekle ifşa etti: “27 Temmuz 2022’deki Fenerbahçe maçından önce saat 14.30-15.00 sıralarında telefonum çaldı. Arayan Hasan Bulut’tu. Görüşmek istedi. Çay bahçesinde yarım saat oturduk. ‘Akşam maç başlayınca yanına geleceğim, 4 bin 500 TL hazırla’ dedi. Maç başlayınca geldi. Stat yanındaki inşaat alanına gittik. Parayı alıp uzaklaştı. Giderken ‘Önümüzdeki hafta yine seni arayacağım’ dedi. Daha önce de tezgahımı kapatmakla, ceza yazmakla tehdit eden zabıtalara para vermek zorunda kaldım. Neredeyse tüm lig sezonu boyunca Fenerbahçe stadında oynanan maçlardan önce benden farklı miktarlarda para talep ettiler.”

RÜŞVETİN ŞİFRESİ: METRE

Örgüt üyesi zabıta ve belediye personelinin topladığı parayı paylaştığı belirtilen iddianamede, izinsiz dizi çekimi, kaçak yapılaşma, gece vakti yapılan yapım işleri, vinç kurulması, reklam afişi asılması, pergola vb. işlemler karşılığında ne kadar rüşvet isteneceğine yönelik tarife belirlediği kaydedildi. Bu tarifeye göre hareket edildiği, kendi aralarında rüşvet miktarını “metre” diye kodlayıp şifreli konuştukları, belli iş yerlerinden de düzenli rüşvet alındığı ifade edildi. O dönem 500-2.000 TL arasında yüzlerce kez rüşvet alındığı kaydedilen iddianamede, “2021 yılında asgari ücretin net tutarının 2 bin 825 TL, 2022’de 4 bin 253 ve 5 bin 535 TL olduğu göz önüne alındığında, suç tarihlerinde elde edilen menfaatin boyutu azımsanmayacak tutardadır” denildi.

Reklam Reklam

Gündem

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturmada dokuz şüpheliye dava

Gündem

Sarıgül ailesine kara para soruşturması: 15 kişi adliyeye sevk edildi

Gündem

Yeni Parti’de koltuklar arttı

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü siyaseti' itirafı: En büyük hatamızdı

Gündem

Sarıgül’ün aracıları poşetle para taşımış