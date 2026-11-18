Kurtulmuş, dün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından konuşan Dervişoğlu, partisinin komisyona katılmayacağını ancak çalışmaları yakından takip edeceğini bildirdi. Kurtulmuş’un parti turları kapsamındaki son durağı ise Yeni Parti olacak. TBMM Başkanı, bugün saat 15.00’te Meclis’te Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek. Böylece İzleme Komisyonu’nun yapısına ve çalışmalarına ilişkin siyasi parti temaslarını tamamlayacak.
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