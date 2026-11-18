Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Kasım’da yapılacak Parti Meclisi toplantısında partisinin yeni yönetimini belirleyecek. Kuruluş döneminde 9 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) 18 üyeye çıkarılması beklenirken, mevcut yönetimden bazı isimlerin görevlerini koruyacağı, yeni dönemde ise farklı uzmanlık alanlarından isimlerin yönetime dahil edileceği belirtiliyor.

ESKİ KADRODAN DEVAM

Yeni MYK’da CHP’de de Özgür Özel’le siyaset yapan Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin ve Gül Çiftçi’nin görevlerini sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni Parti’nin kuruluş sürecinde MYK’ya giremeyen Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut’un da yeni yönetimde yer alması bekleniyor. Böylece kuruluş sürecinde Özel’le birlikte hareket eden mevcut kurmayların önemli bir bölümünün yeni dönemde de yönetimde kalması öngörülüyor.

UZMAN İSİMLERE GÖREV

MYK’nın genişletilmesiyle birlikte parti yönetiminde yeni sorumluluk alanları oluşturulacak. Dış politika için eski Şam Büyükelçisi Ömer Önhon’un, tarım politikaları için Sencer Solakoğlu’nun adı öne çıkıyor. Sosyal politikalar alanında Şengül Hablemitoğlu’nun, ayrıca eski Devlet Bakanı Ahat Andican’ın adı da yeni yönetim için kulislerde konuşuluyor.

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MERKEZ SAĞDAN TRANSFERLER

Yeni Parti’nin yönetiminde merkez sağ ve farklı siyasi geleneklerden gelen isimlere de yer verilmesi bekleniyor. Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti’nin kurucularından Ahat Andican ile Demokrat Parti geçmişi bulunan Mehmet Salih Uzun bu isimler arasında öne çıkıyor. Dışişleri bürokrasisinden gelen eski büyükelçi Ömer Önhon’un dış politika, tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarıyla bilinen Sencer Solakoğlu’nun ise tarım politika-larından sorumlu MYK üyeliğine getirilmesi gündemde.

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