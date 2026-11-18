Bakırköy Belediyesi’nde 585 milyon liralık kamu zararına neden olan 34 ihale arasında, Kent Lokantası için çıkılan ihaleler dikkat çekti. “Yaklaşık maliyet” üzerinden yapılan usulsüzlükler sonucu 26,7 milyon TL’ye yakın kamu zararına neden olunan 3 ihaleyi de aynı firma kazandı. Bakırköy Belediyesi’ne bağlı Kent Lokantası için geçen yıl 3 ihale düzenlenmiş. 39 kişinin tutuklandığı Bakırköy Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 20, 31 ve 32’nci eylemler Kent Lokantası ile ilgili.

26 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

Bu ihalelerde 26 milyon 690 bin 945 TL kamu zararı oluştuğu belirtiliyor. İşte o ihaleler: Bakırköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Haziran 2025’te Kent Lokantası için “kuru gıda-içecek, yaş sebze-meyve ve kemiksiz dana eti” ihalesine çıktı. Yaklaşık maliyet için teklif alındı. Organize firmaların birbirine yakın teklifler verdiği ihale, 4 milyon 590 bin 895 TL’ye Mest Org. Gıda’da kaldı.

HEPSİNİ MEST GIDA KAZANDI

Kasım 2025’te bu kez Bakırköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, “2026 Yılı Kent Lokantası İçin Et Alımı İşi” ihalesine çıktı. Yaklaşık maliyet için birbirine yakın teklifler veren organize firmalar ihaleye katılmadı. İhaleyi 9 milyon 704 bin 800 TL teklif veren Mest Org. Gıda kazandı. Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü de yine Kasım 2025’te “2026 Yılı Kent Lokantası için kuru gıda malzemesi ve içecek alımı” ihalesi düzenledi. Bu ihale de yaklaşık maliyet için birbirine yakın teklif veren organize firmalar ihaleye katılmayınca 12 milyon 395 bin 250 TL teklif veren Mest Org. Gıda’da kaldı.

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