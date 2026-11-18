Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının perde arkasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iç ve dış politikaya dair geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, Terörsüz Türkiye süreci ve ülke gündemindeki gelişmeler doğrultusunda parti kurmaylarına çeşitli görevlendirmeler yapıldı. Toplantının öne çıkan başlığı ise fon soruşturmaları oldu. Erdoğan’ın “Yılbaşına kadar bu süreci tamamlayalım. Önümüze bakalım” dediği öğrenildi.

SERMAYE PİYASALARINA YENİ DÜZENLEME

Toplantıda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’nin yasama gündemi ile devam eden bütçe görüşmelerine ilişkin kurmayları bilgilendirdi. Güler’in sunumunda, Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler de yer aldı. MYK üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığı düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis’ten geçirilmesi hedefleniyor. Kulislerde yaklaşık 25 maddeden oluşması beklenen teklifle, piyasa bozucu eylemlere yönelik hapis ve idari para cezalarının ağırlaştırılması öngörülüyor. Sermaye piyasalarında yaşanan uygulama sorunlarının giderilmesi, denetim zafiyetlerinin ortadan kaldırılması ve yeni kontrol mekanizmalarının oluşturulması da düzenlemenin öncelikleri arasında bulunuyor. Teklifin temel hedefini ise piyasalarda şeffaflığın ve denetlenebilirliğin artırılması oluşturuyor.

KONGRE İDDİALARINA KURMAYLARDAN YANIT

Toplantı kapsamında parti içindeki kongre tartışmaları da değerlendirildi. AK Parti kurmayları, yakın dönemde olağanüstü ya da yeni bir kongre yapılacağı yönündeki beklentilere karşılık, kısa vadede böyle bir hazırlığın bulunmadığını ifade etti. Parti yönetiminde kongre takviminin seçim süreciyle bağlantılı olarak ele alındığı belirtilirken, kurmaylar bir sonraki kongrenin seçim öncesinde gerçekleştirileceğine işaret etti. Bu çerçevede AK Parti’nin önceliğini, mevcut siyasi gündem ile yasama çalışmalarının tamamlanmasına verdiği kaydedildi.

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Emekli maaşlarında ek iyileştirme hazırlığı

Emeklilere yönelik zam çalışmalarına ilişkin ise hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. Parti kurmayları, emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeyi yeni yıl öncesinde TBMM’den geçirmeyi planlıyor. Çalışmanın öngörülen takvimde tamamlanması halinde, ocak ayından itibaren emeklilerin maaşlarında rutin artışın dışında ek bir iyileştirme yapılması amaçlanıyor. Böylece yeni yılın ilk ayında emeklilerin gelirlerini artıracak ilave bir düzenlemenin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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