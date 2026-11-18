Türkiye’de giderek derinleşen barınma sorununa karşı kiracılar, haklarını birlikte aramak ve çözüm önerilerini karar alıcılara duyurmak amacıyla Kiracı-Sen çatısı altında örgütlenmeye başladı. Sendikanın kuruluş amaçlarını ve yol haritasını anlatan Kiracı-Sen Genel Sekreteri Özgür Barış Akbayır, milyonlarca kiracının yaşadığı sorunlara karşı ortak bir mücadele zemini oluşturmak istediklerini söyledi. Kiracıların bireysel olarak yaşadıkları sorunlarla baş etmekte zorlandığını belirten Akbayır, “On milyonlarca mağdur var. Biz bu insanları bir araya getirerek hem yerel yönetimlerden hem de merkezi yönetimden ortak taleplerde bulunabilmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

EV SAHİPLERİYLE SORUNUMUZ YOK

Kiracıların mülk sahipleriyle karşı karşıya getirilmesini istemediklerini vurgulayan Akbayır, mücadelelerinin ev sahiplerine değil, barınmayı temel hak olmaktan çıkarıp yatırım ve kazanç aracına dönüştüren sisteme yönelik olduğunu ifade etti. “Bizim bir evi olanla derdimiz yok. Ev sahipleri bizim düşmanımız değil. Bizim karşı olduğumuz, temel ihtiyaçlarımızı kar aracı olarak gören sistem. Bu yüzden amacımız kiracıların sorunlarını görünür kılmak ve çözüm için ortak talepler geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

KİRALIK SOSYAL KONUT TALEBİ

Sendikanın yol haritasını da paylaşan Akbayır, “İlk olarak Meclis'te iktidar ve muhalefet partileriyle görüşerek kiracıların taleplerini ve çözüm önerilerimizi gündeme taşıyacağız. Ardından hukuk birimimizi oluşturarak kiracıların haklarını öğrenmelerini sağlayacak, hukuki dayanışma çalışmaları yürüteceğiz. Daha sonra ilçe belediyelerini tek tek ziyaret ederek bölge bölge konut ihtiyacını tespit edeceğiz. Belediyelerden sosyal konut ve kiralık konut taleplerinde bulunacağız. Kiracıların yaşadığı sorunları birlikte ele alacak, çözüm için ortak hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

800 BİNE YAKIN DAİRE BOŞ

Sendikanın öncelikli taleplerinden birinin boş tutulan konutların yeniden barınma amacıyla kullanılması olduğunu belirten Akbayır, İstanbul'da 750-800 bin civarında boş konut bulunduğunu öne sürdü. Akbayır, 3’ten fazla konuta sahip kişi ve şirketlere yüksek vergi getirilmesini talep ettiklerini vurguladı: “Birileri konutları yatırım amacıyla alıp değerlenmesini beklerken milyonlarca insan kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Bunun önüne geçmek için yasal düzenlemelere ve sınırlamalara ihtiyaç var. Atıl durumdaki kamu binalarının da barınma amacıyla değerlendirilmesini istiyoruz. Özellikle gençler, bekar ve çocuklu kadınlar gibi barınma konusunda dezavantajlı gruplara öncelik verilmesi. Belediyelerden de kendi bölgelerindeki konut ihtiyacına göre sosyal konut hedefleri belirlemelerini istiyoruz.”

Reklam Reklam

Ekonomi

Ev alacaklar için büyük fırsat: Konutta yeni amortisman süreleri belli oldu

Ekonomi

Manisa'ya dört milyarlık konut yatırımı

Ekonomi

Reklam filmi gerçek oldu: Erdem Şanlı ev hayalini Albayrak Finans ile gerçekleştirdi

Ekonomi

TOKİ'den dev gayrimenkul hamlesi: 61 ilde 725 arsa açık artırmayla satışa çıkıyor