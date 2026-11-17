'Batman' ve 'Alacakaranlık' serisiyle tanınan 40 yaşındaki İngiliz aktör Robert Pattinson, efsanevi gizli ajan James Bond'u canlandıracak yedinci isim oldu.

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Sinema dünyasında yıllardır süren ve aylarca çeşitli spekülasyonlara konu olan "Yeni James Bond kim olacak?" tartışması resmen sona erdi. Dünyaca ünlü İngiliz aktör Robert Pattinson'ın, yeni nesil 007 olarak seçildiği duyuruldu.

'Batman', 'Alacakaranlık Efsanesi' ve Christopher Nolan filmlerindeki unutulmaz performanslarıyla tanınan 40 yaşındaki başarılı oyuncu; Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor, Nicholas Hoult ve Jacob Elordi gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak serinin yeni başrolü unvanını kazandı.

"Hayatımın en büyük onuru"

Tarihi rolü üstlenmesinin ardından duygularını dile getiren Pattinson, karakterin efsanevi mirasına dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "James Bond sinema tarihinin en efsanevi karakterlerinden biri ve '007' rolünü üstlenmek hayatımın en büyük onuru. Bana duydukları güven için derinden minnettarım. Bu rolün bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söylemek yetersiz kalır. Bu ortaklık ve bu harika ekiple birlikte yapacağımız çalışmalar konusunda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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Kamera arkasında dev isimler: Villeneuve ve Knight

Yeni filmin kamera arkası ekibi de en az başrol kadar iddialı. Filmin yönetmen koltuğunda 'Dune' ve 'Blade Runner 2049' gibi dev yapımların usta ismi Denis Villeneuve otururken, senaryoyu 'Peaky Blinders' dizisinin efsanevi yaratıcısı Steven Knight kaleme alacak.

Daha önce 'Dune: Part Three' filminde Pattinson ile birlikte çalışan yönetmen Villeneuve, bu buluşmadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: "Pattinson, 007'nin zamansız ruhunu korurken ona tamamen taze bir soluk getiriyor. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

007 tarihinde 7. perde

Robert Pattinson, resmî film serisinde ikonik ajana hayat veren yedinci aktör olarak adını sinema tarihine yazdırdı. Serinin tarihsel sıralaması ise şu şekilde güncellendi:

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Sean Connery

George Lazenby

Roger Moore

Timothy Dalton

Pierce Brosnan

Daniel Craig

Robert Pattinson

Bilindiği üzere Daniel Craig, 2006 yapımı 'Casino Royale' ile başladığı beş filmlik serüvenini, en son 2021 yılında vizyona giren 'No Time to Die' filmiyle sonlandırmıştı.

Bu çarpıcı oyuncu seçimi, aynı zamanda James Bond markası için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Mart 2025'te, serinin uzun süreli yöneticileri Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson ile yapılan anlaşma sonucunda serinin kontrolü Amazon MGM Studios'a geçmişti. Yeni yapım, bu liderliğin altında üretilen ilk Bond filmi olma özelliğini taşıyor.

Merakla beklenen yeni filmin vizyon tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, projenin 2028 yılında sinemaseverlerle buluşması öngörülüyor.

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