Uzun yıllar Karakoç’un yanında olan yazar ve şair Saadettin Acar’ın “Derdini Büyüten, Derdiyle Büyüyen Üstad” başlıklı kitabı Timaş Yayınları’ndan çıktı. Anı&Biyografi dizisinde yayımlanan 144 sayfalık eser, Sezai Karakoç’un şiiri, düşüncesi ve hayatı üzerine çeyrek asırlık okumaları, yazarın yakın tanıklıklarıyla bir araya getiriyor. Kitabın çıkış noktası ise açık: Karakoç’un şiiri, düşüncesi ve hayatı, aynı büyük meselenin, İslam medeniyetinin yeniden dirilişinin etrafında şekillendi. Kitap iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde Karakoç’un şiiri ile düşüncesi arasındaki bağ, gelenekle kurduğu ilişki, medeniyet tasavvuru ve kuşaklara aşıladığı ümit ele alınıyor. İkinci bölüm ise hatıralara ayrılmış.

TOPLU TAŞIMAYA BİNER EKMEĞİNİ KENDİ ALIR

Karakoç’la 1998’de tanışan ve onu vefatına, yani 16 Kasım 2021’e kadar ziyaret eden Acar, kitapta Üstad’ı kusursuz bir ikon olarak değil, samimiyeti, tutarlılığı ve derdini hiçbir zaman terk etmeyişiyle bilinen bir dava adamı olarak anlatıyor. Hatıralarda şöhretine rağmen toplu taşımaya binen, ekmeğini kendisi alan, kapısını çalan gence bile kulak veren bir Karakoç var. Kitabın dikkat çeken sahnelerinden biri de ilk ziyaret anlatısı: “Monna Rosa” üzerine sorulan soruya verilen cevap ve “Özel isim yok. İsim sorma!” uyarısı, Üstad’ın sözüne ve sohbetine verdiği önemi gösteriyor.

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