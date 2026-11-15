'Osmanlı’dan Günümüze Hâlidîlik: Tarih Toplum ve Kültür Sempozyumu' İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde, 15 Kasım 2026 Pazar günü “Osmanlı’dan Günümüze Hâlidîlik: Tarih, Toplum ve Kültür Sempozyumu” düzenlenecek. Alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumda, Hâlidîliğin tarihî gelişimi, düşünce dünyası, toplumsal etkileri ve tasavvuf geleneğindeki yeri farklı yönleriyle ele alınacak.
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