49 akademik çalışmayla Afrika mercek altında

Afrika'nın siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelerini ele alan Afrika Yıllığı'nın son baskısı yayımlandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 2025'i ele almak için hazırlanan eserde 49 akademik çalışma, 15 kamu kurumunun katkısı ve 7 kitap incelemesi yer aldı. Bu yıl ilk kez Fransızca baskısı da hazırlanan yıllık, üç dilde okuyucuların erişimine açıldı.