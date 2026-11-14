Türkiye ve Fransa'nın sahne sanatları kurumları, 21-25 Kasım'da İstanbul'da ilk Fransız-Türk Sahne Sanatları Profesyonel Buluşmaları'nda bir araya gelecek.

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Fransız Enstitüsü'nün (Institut Français) açıklamasına göre, 1'inci Fransız-Türk Sahne Sanatları Profesyonel Buluşmaları 21-25 Kasım'da İstanbul'da yapılacak. Etkinlik, Türkiye ile Fransa arasında sahne sanatları alanındaki kültürel işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) İstanbul Tiyatro Festivali'nin 30'uncu ve Atta Festivali'nin 10'uncu yılı kapsamında düzenlenecek buluşmalar, iki ülkenin tiyatro ve dans alanındaki kurumları arasında uzun vadeli iş birliklerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Program yuvarlak masa ve proje sunumlarını içeriyor

Fransa'nın önde gelen tiyatro ve dans kurumlarından yaklaşık 15 temsilcinin katılacağı programda, Fransız heyeti Türkiye'deki sahne sanatları ortamını yakından tanıma fırsatı bulacak. Konuklar, İstanbul Tiyatro Festivali ve Atta Festivali etkinliklerine, ayrıca DasDas, Arter ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki organizasyonlara katılacak.

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Ortak yapım, karşılıklı gösterim ve yeni proje geliştirme olanaklarının ele alınacağı yuvarlak masa toplantıları, proje sunumları ve profesyonel ağ oluşturma buluşmaları da programda yer alıyor.

Fransız heyetinde hangi kurumlar var?

Fransız heyetinde Odeon-Theatre de l'Europe, Theatre Nanterre-Amandiers, Theatre des Quartiers d'Ivry, Le Centquatre, Festival Avignon Off, Théâtre de la Bastille ve ONDA (Ulusal Sanat Yaygınlaştırma Ofisi) gibi kurumların yöneticileri bulunacak.

Heyette çocuk ve gençlik tiyatrosu, dans, erişilebilirlik ve performans sanatları alanlarında faaliyet gösteren kurumların temsilcileri de var. Belçika'dan Bronks Festivali temsilcisi Gino Coomans da buluşmalara konuk olarak katılacak.

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Türkiye'den katılacak kurumlar

Türkiye'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İKSV İstanbul Tiyatro Festivali, Atta Festivali, Arter, DasDas, Moda Sahnesi, Semaver Kumpanya, Kumbaracı50, Tatlı Ekşi Yapım, CAS, Studio Oyuncuları, Galataperform, Bergama Tiyatro Festivali ve İzmir Şehir Tiyatroları temsilcileri programa dahil olacak.

Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Balat Monologlar Müzesi ekipleri ile dramaturglar ve akademisyenler de buluşmalarda yer alacak.

Teatroskop ağı ve ONDA katılımı güçlendirecek

Projenin uluslararası boyutunu, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı ile Institut français tarafından başlatılan Teatroskop ağı ve ONDA'nın katılımı güçlendirecek. Teatroskop, Güneydoğu Avrupa'da sahne sanatları alanındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Institut français Türkiye'nin daha önce görsel sanatlar ve fotoğrafçılık alanlarında düzenlediği Fransız-Türk profesyonel buluşmalarının devamı niteliğindeki organizasyonla, iki ülke arasında sahne sanatları alanındaki ortak yapım ve sanatsal dolaşım imkanlarının artırılması amaçlanıyor.