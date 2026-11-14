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49 akademik çalışmayla Afrika mercek altında

Oğuzhan Ürüşan 10:14, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Afrika'da faaliyet gösteren 15 kamu kurumunun katkılarıyla hazırlanan bölümde, Türkiye'nin kıtada yürüttüğü eğitim, kalkınma, diplomasi ve kültür çalışmaları anlatıldı.

Afrika'nın siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelerini ele alan Afrika Yıllığı'nın son baskısı yayımlandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 2025'i ele almak için hazırlanan eserde 49 akademik çalışma, 15 kamu kurumunun katkısı ve 7 kitap incelemesi yer aldı. Bu yıl ilk kez Fransızca baskısı da hazırlanan yıllık, üç dilde okuyucuların erişimine açıldı.

Afrika kıtasındaki gelişmeleri akademik çalışmalarla kayıt altına alan Afrika Yıllığı'nın beşinci edisyonu tamamlandı. YTB tarafından 2021 yılından bu yana hazırlanan yayında, kıtanın 2025 yılı boyunca yaşadığı siyasi değişimler, seçimler, güvenlik sorunları ve ekonomik gelişmeler incelendi. Farklı disiplinlerden akademisyen ve araştırmacıların katkısıyla hazırlanan eserde, Afrika ülkelerinin enerji politikaları, kritik maden kaynakları, dijitalleşme süreçleri ve ekonomik bütünleşme çalışmaları da ele alındı.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ ÇALIŞMALARI

Yıllıkta Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilere de geniş yer ayrıldı. Afrika'da faaliyet gösteren 15 kamu kurumunun katkılarıyla hazırlanan bölümde, Türkiye'nin kıtada yürüttüğü eğitim, kalkınma, diplomasi ve kültür çalışmaları anlatıldı. Küresel güçlerin Afrika politikaları, kıta ülkelerinin uluslararası karar alma mekanizmalarında daha fazla temsil edilme arayışları ve değişen diplomatik ilişkiler de yayının diğer başlıklarını oluşturdu.

FRANSIZCA BASKI İLK KEZ HAZIRLANDI

Önceki yıllarda Türkçe ve İngilizce yayımlanan Afrika Yıllığı'na bu yıl Fransızca da eklendi. Böylece eser ilk kez üç dilde hazırlandı. Fransızca baskıyla özellikle Batı ve Orta Afrika'daki Fransızca konuşulan ülkelerde daha fazla akademisyen ve araştırmacıya ulaşılması hedefleniyor. Yayın, YTB'nin Dijital Kültür Platformu üzerinden ücretsiz erişime açıldı.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus

ORTAK GELECEĞİMİZE YÖN VERECEK

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Afrika çalışmalarında akademik bilgi üretiminin önemine işaret ederek, “Afrika'yı anlamanın, kıtayla kurduğumuz ilişkileri geliştirmenin ve ortak geleceğimize yön vermenin yolu, güçlü bir akademik bilgi birikiminden geçiyor” dedi. Yıllığın kapsamına ilişkin de bilgi veren Turus, “Bu yıl ilk kez Fransızca baskısını da hazırlayarak eserimizin üç dilde daha geniş akademik çevrelere ulaşmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başlıklar :YTBAfrikaAfrika Yıllığı
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49 akademik çalışmayla Afrika mercek altında
Afrika'da faaliyet gösteren 15 kamu kurumunun katkılarıyla hazırlanan bölümde, Türkiye'nin kıtada yürüttüğü eğitim, kalkınma, diplomasi ve kültür çalışmaları anlatıldı.
YTB Başkanı Abdulhadi Turus
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