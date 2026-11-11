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Kısa filmler İstanbul'da buluşuyor: 11. Kısa’dan Hisse başlıyor

20:12, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Festivalin programı, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

İstanbul, 21-28 Kasım tarihleri arasında kısa film dünyasını bir araya getirecek. Bu yıl 11'incisi düzenlenen Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali'nde film gösterimlerinin yanı sıra yönetmenlik ve oyunculuk atölyeleri, sinema söyleşileri ve dijital platformların geleceğine ilişkin oturumlar gerçekleştirilecek. Etkinliklerde usta sinemacılar da deneyimlerini gençlerle paylaşacak.

Kısa filmlere ve genç sinemacılara alan açan Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali, 11. yılında yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 21 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda başlayacak festival, 28 Kasım'a kadar devam edecek.

Kısadan Hisse Sanat Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen festivalin programı, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla açıklandı.

Festival kapsamında kısa film gösterimleri, atölyeler, ustalık sınıfları ve söyleşiler düzenlenecek. Programın büyük bölümü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Usta yönetmenler gençlerle buluşacak

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri, yönetmen Reis Çelik'in katılacağı ustalık sınıfı olacak. Çelik, 22 Kasım'da yönetmenlik deneyimlerini genç sinemacılarla paylaşacak.

24 Kasım'da ise yönetmenler Banu Sıvacı ve Seyfettin Tokmak, "Yönetmenin Dünyası" başlıklı söyleşide bir araya gelecek.

Oyunculukla ilgilenenler için de etkinlikler hazırlandı. Oyuncu Serhan Süsler, 23 Kasım'da düzenlenecek atölyede katılımcılarla buluşacak.

Dijital platformlar sinemayı nasıl değiştiriyor?

Festival yalnızca film yapımına değil, sinema sektörünün değişen yapısına da odaklanacak.

25 Kasım'da düzenlenecek "Dijital Platformlar ve Sinema" söyleşisinde, tabii Drama ve İçerik Geliştirme Müdürü Kürşat Saygılı, GAİN Yapımlar ve Dramalar Direktörü Murat Çiçek ile idari yapımcı Zeynep Öngen konuşmacı olacak.

Aynı gün belgesel sineması da ele alınacak. Yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Bahriye Kabadayı Dal, belgeselcilik üzerine bir söyleşiye katılacak.

Türk sinemasının ustaları aynı masada

26 Kasım'da Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Ustalarla Gençler Bir Arada" etkinliğinde ise farklı kuşaklardan sinemacılar buluşacak.

Hakan Altıner, Mesut Uçakan, Ayşen İnci, Ferdi Akarnur, Kemal Başar ve Erhan Yazıcıoğlu, sinema ve oyunculuk deneyimlerini gençlerle paylaşacak.

Festivalde Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Lütfi Ömer Akad da unutulmayacak. 27 Kasım'da düzenlenecek film okuma atölyesinde, Akad'ın Göç Üçlemesi incelenecek.

Cevat Özkaya anısına özel ödül

Basın toplantısında konuşan Festival Başkanı Aşkın Özcan, 11 yıllık süreçte Kısa’dan Hisse'nin yalnızca bir film gösterim alanı olmaktan çıkarak sinemacıların birlikte öğrendiği ve üretim yaptığı bir buluşma noktasına dönüştüğünü söyledi.

Özcan ayrıca yakın zamanda hayatını kaybeden festivalin kurucularından Cevat Özkaya anısına bir kısa filme ödül verileceğini açıkladı.

Festivalin jüri başkanlığını üstlenen yönetmen Reis Çelik de bu yıl izlediği filmlerin tek boyutlu anlatımların dışına çıkmasını umut verici bulduğunu belirtti.

Festival programında neler var?

22 Kasım Pazar, 19.00: Reis Çelik ile Yönetmenlik Ustalık Sınıfı

23 Kasım Pazartesi, 19.00: Serhan Süsler ile Oyunculuk Atölyesi

24 Kasım Salı, 16.30: SETEM Film Yapım Atölyesi

24 Kasım Salı, 19.00: Banu Sıvacı ve Seyfettin Tokmak ile Yönetmenin Dünyası

25 Kasım Çarşamba, 16.00: Belgeselcilik Söyleşisi

25 Kasım Çarşamba, 18.30: Dijital Platformlar ve Sinema

26 Kasım Perşembe, 15.00: Ustalarla Gençler Bir Arada

27 Kasım Cuma, 17.00: Yönetmenime Mektup

27 Kasım Cuma, 19.00: Lütfi Ömer Akad'ın Göç Üçlemesi üzerine film okuması

26 Kasım'daki buluşma Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde, listelenen diğer etkinlikler ise AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Festival etkinliklerine katılım için ücretsiz kayıtlar kisadanhisse.org adresinden yapılabilecek.

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Başlıklar :Kısa'dan Hisse Kısa Film FestivaliCevat ÖzkayaFatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi
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Kısa filmler İstanbul'da buluşuyor: 11. Kısa’dan Hisse başlıyor
Festivalin programı, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.
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