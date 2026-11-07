Türk dizilerinde bütçe krizi: Diziler parasızlıktan mı yayınlanmıyor?

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Türk televizyonlarında son dönemde yaşanan yeni bölüm ertelemelerinin arkasında reklam gelirleri ile artan yapım maliyetleri arasındaki dengesizlik öne çıkıyor. Bazı kanallar, reklam satışlarının yetersiz kaldığı dönemlerde yeni bölümleri yayınlamak yerine ertelemeyi tercih ediyor. Ancak her ertelemenin aynı ekonomik gerekçeyle yapıldığı söylenemiyor.

Üstelik bu sorun yeni değil. Nisan 2025'te de Ramazan Bayramı sonrasında Arka Sokaklar, Deha, Can Borcu, Şakir Paşa Ailesi ve Kızıl Goncalar gibi dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmemişti. Tekrarlanan ertelemeler, televizyon sektörünün gelir ve maliyet dengesini yeniden gündeme taşıyor.

Dizilerin yeni bölümleri neden erteleniyor?

Televizyon kanalları, dizilerin maliyetlerini büyük ölçüde reklam gelirleriyle karşılıyor. Ancak RTÜK düzenlemesine göre kanallar bir saatlik yayında en fazla 12 dakika reklam yayınlayabiliyor. Üstelik bu reklam alanlarının tamamı her zaman satılamıyor.

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Örneğin bir dizinin yeni bölümü kanala 25 milyon liraya mal olurken reklam geliri 20 milyon lirada kalırsa, diğer gelirler hesaba katılmadığında 5 milyon liralık açık oluşuyor. Bu nedenle kanallar bazı bölümleri daha fazla reklam geliri elde edebilecekleri tarihlere erteleyebiliyor.

Bir bölümün maliyeti 35 milyon liraya ulaştı

Televizyon sektöründe 2024-2025 sezonunda ortalama 14 milyon lira olan dizi bölüm bütçesi, 2025-2026 sezonunda 22,5 milyon liraya yükseldi. Bazı yüksek bütçeli yapımlarda ise bu rakam 30-35 milyon lirayı buldu.

Böylece ortalama bölüm maliyetleri bir sezonda nominal olarak yaklaşık yüzde 61 arttı. Enflasyon, oyuncu ücretleri ve prodüksiyon giderleri bu yükselişte etkili olurken reklam gelirleri aynı hızda artmadı.

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Üstelik dizi sayısı da azalıyor. 2024-2025 sezonunda 44 dizi yayınlanırken 2025-2026 sezonunda bu sayı 36'ya düştü. Yayınlanan toplam bölüm sayısı ise 860'tan 712'ye geriledi.

Yani daha az dizi ve bölüm üretilirken bölüm başına harcanan para artıyor.

Televizyon hâlâ milyonlarca kişi tarafından izleniyor

Reklamverenlerin dijital platformlara yönelmesi de geleneksel televizyonun gelir modelini zorluyor. Dijital reklamcılık, markalara hedef kitlelerini belirleme ve reklamlarının sonuçlarını ölçme konusunda farklı imkânlar sunuyor.

Ancak televizyonun artık izlenmediğini söylemek doğru değil. TİAK'ın 2025 verilerine göre Türkiye'de kişi başına günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 38 dakika, hanelerdeki ortalama süre ise 6 saat 8 dakika.

Dolayısıyla sorun yalnızca izleyici kaybı değil, televizyonun reklam gelirleriyle giderek büyüyen yapım bütçeleri arasındaki dengesizlik.

Peki sektör neden aynı sistemde ısrar ediyor?

Ekonomik kriz, Türk dizilerinin yıllardır eleştirilen üretim anlayışını da tartışmaya açıyor. İki saati aşan bölümler, yüksek prodüksiyon giderleri, birbirine benzeyen hikâyeler ve gereğinden fazla uzatılan sahneler hâlâ sektörün önemli sorunları arasında bulunuyor.

Elbette dizi üretimi ciddi emek ve bütçe gerektiriyor. Ancak reklam gelirleri maliyetleri karşılamakta zorlanırken aynı yüksek bütçeli üretim modelini sürdürmek ne kadar mümkün?

Daha kısa bölümler, planlı sezonlar, dengeli bütçeler, yeni oyuncular ve özgün senaryolar sektör için değerlendirilebilecek çözüm yolları arasında yer alıyor.

Çünkü televizyon sektörünün karşı karşıya olduğu asıl mesele yalnızca daha fazla reklam bulmak değil, mevcut bütçelerle sürdürülebilir bir yayıncılık modeli kurabilmek.

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