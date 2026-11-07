Aksaray’da akılalmaz noter tuzağı: Aracını ilana koyduğuna pişman oldu

07/11/2026, Cumartesi15:08
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
36

Bildirimler

Akılalmaz noter tuzağı: Otomobilini satmak isterken dolandırıcıların hedefi haline geldi07 Kasım 2026 15:00 CumartesiSON DAKİKA
Kısa mesafe yolculuk yapmak isteyen müşterilere yönelik tutum tepki çekti07 Kasım 2026 14:34 CumartesiSON DAKİKA
Kasım 2026 listesi belli oldu: İndirimli ve kampanyalı fiyatlar açıklandı07 Kasım 2026 14:00 CumartesiSON DAKİKA
2027 için ilk rakam geldi: Yeni Şafak yazarı Yusuf Dinç'ten geçmiş enflasyon formülü07 Kasım 2026 13:15 CumartesiSON DAKİKA
Et fiyatlarında yeni dönem başlıyor: Dengeleri değiştirecek düzenleme Resmi Gazete'de07 Kasım 2026 13:00 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Kısa mesafe yolculuk yapmak isteyen müşterilere yönelik tutum tepki çektiKasım 2026 listesi belli oldu: İndirimli ve kampanyalı fiyatlar açıklandı2027 için ilk rakam geldi: Yeni Şafak yazarı Yusuf Dinç'ten geçmiş enflasyon formülüEt fiyatlarında yeni dönem başlıyor: Dengeleri değiştirecek düzenleme Resmi Gazete'deYerli dron avcısı TOLGA göreve hazır: Zorlu testlerden başarıyla geçti

Aksaray’da akılalmaz noter tuzağı: Aracını ilana koyduğuna pişman oldu

14:25, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 15:04, 07/11/2026, Cumartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Aracını satmak için ilan veren kaporta ustası Emre Yüce

Aksaray’da otomobilini satmak isteyen bir vatandaş, müşteri kılığına giren dolandırıcıların hedefi oldu. Noterde yapılan sinsi oyunla neye uğradığını şaşıran talihsiz adam hem aracından hem de parasından oldu. İşte yöntemleriyle pes dedirten o tuzak...

Edinilen bilgiye göre, oto sanayiinde kaportacılık yapan Emre Yüce, bindiği aracını satmak için bir araç alım satım uygulamasına fotoğraf ve bilgilerini yazdı.

Araç satışının yayına verilmesinden kısa bir süre sonra telefonu çalan Yüce, aramayı cevapladığında araca müşteri olduğunu anladı.

Kapora göndermek istediğini söyledi

Kendisini Kenan ismiyle tanıtan dolandırıcı, aracı almak istediğini ve bunun için de kapora göndermek istediğini belirterek, notere geçince arayacağını söyleyerek aramayı sonlandırdı.

İddiaya göre, birkaç saat sonra yeniden araç satıcısını arayan dolandırıcı, notere geldiğini ve güveli kapora göndermek istediğini belirterek telefonu bir başkasına verdi. Bu kez telefonu alan şahıs ise kendisini noter olarak tanıtarak alıcı ve satıcı iki tarafla da konuşmaya başladı.

20 bin TL'yi bu yöntemle almak istediler

Her iki tarafın da kapora gönderimi için hesaplarında 20 bin lira olması gerektiğini belirten dolandırıcı noter, telefonla araç sahibini yönlendirerek dolandırmak istedi.

Bir süre yapılan konuşmalardan şahısların dolandırıcı olduğunu fark eden Yüce, şahıslarla yaptığı tüm görüşmeyi anbean bir başka telefonun kamerasıyla kayıt altına aldı.

Gündem
10 yaşındaki imam hatipli dünya birincisi oldu: ‘Çalışmayı bir ibadet bilinciyle yapıyoruz’
Hayat
Hâne, Adana Müze Kompleksi’ne Misafir Oluyor
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi Aliyev'e Zafer Günü mesajı: Türk dünyası için de gurur kaynağına dönüşmüştür
Gündem
Bingöl’de terör operasyonu: DAEŞ üyesi olma suçundan aranan şüpheli yakalandı

Başlıklar :aksaraydolandırıcılıkaraç satış dolandırıcılığısahte noter
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Aksaray’da akılalmaz noter tuzağı: Aracını ilana koyduğuna pişman oldu
Aracını satmak için ilan veren kaporta ustası Emre Yüce
1/4
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet