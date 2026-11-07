Aksaray’da akılalmaz noter tuzağı: Aracını ilana koyduğuna pişman oldu

Edinilen bilgiye göre, oto sanayiinde kaportacılık yapan Emre Yüce, bindiği aracını satmak için bir araç alım satım uygulamasına fotoğraf ve bilgilerini yazdı.

Araç satışının yayına verilmesinden kısa bir süre sonra telefonu çalan Yüce, aramayı cevapladığında araca müşteri olduğunu anladı.

Kapora göndermek istediğini söyledi

Kendisini Kenan ismiyle tanıtan dolandırıcı, aracı almak istediğini ve bunun için de kapora göndermek istediğini belirterek, notere geçince arayacağını söyleyerek aramayı sonlandırdı.

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İddiaya göre, birkaç saat sonra yeniden araç satıcısını arayan dolandırıcı, notere geldiğini ve güveli kapora göndermek istediğini belirterek telefonu bir başkasına verdi. Bu kez telefonu alan şahıs ise kendisini noter olarak tanıtarak alıcı ve satıcı iki tarafla da konuşmaya başladı.

20 bin TL'yi bu yöntemle almak istediler

Her iki tarafın da kapora gönderimi için hesaplarında 20 bin lira olması gerektiğini belirten dolandırıcı noter, telefonla araç sahibini yönlendirerek dolandırmak istedi.

Bir süre yapılan konuşmalardan şahısların dolandırıcı olduğunu fark eden Yüce, şahıslarla yaptığı tüm görüşmeyi anbean bir başka telefonun kamerasıyla kayıt altına aldı.

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